Gitarın Kübalı ustası Leo Brouwer NHKM'de

Çağımızın önemli müzisyenlerinden Kübalı besteci, şef ve klasik gitar ustası Leo Brouwer ile Küba ve müzik üzerine bir söyleşi 19 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Brouwer 6. Uluslararası İstanbul Gitar Festivali'nin bu yılki onur konuğu. Küba Komünist Partisi üyesi olan sanatçı, Küba Sinema Enstitüsü'nün Müzik Bölümü Başkanlığı başta olmak üzere, kültür sanat alanında önemli sorumluluklar üstlenmiş durumda.

Kübalı besteci, şef ve klasik gitarın ustası Leo Brouwer 19 Mayıs Pazar günü 14.00'de NHKM Ruhi Su Salonu'nda Küba ve Müzik başlıklı bir söyleşiye katılacak. Jose Marti Küba Dostluk Derneği ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin birlikte düzenlediği etkinlik herkesin katılımına açık.

LEO BROUWER KİMDİR?

Leo Brouwer 1939 yılında Havana'da doğdu. 13 yaşında gitar çalmaya, 17 yaşında beste yapmaya başladı. Müzik okumak için Amerika'ya giden Brouwer, Küba Devrimi'nin hemen ardından, okuma yazma oranının son derece düşük olduğu Küba halkı ile sanat üzerinden temas kurmak amacıyla kurulan Küba Sinematografik Sanat ve Endüstri Enstitüsü ICAIC'de öncülük eden çalışmalar yürüttü.

1972 yılında misafir besteci ve eğitmen olarak Berlin Bilim ve Sanat Akademisi'nde çalıştı. Burada bulunduğu süre içinde Deutsche Grammophon için bir dizi "Long Play" kaydetti. 1960'lı ve 70'li yıllarda, Luigi Nono ve Iannis Xenakis gibi modernist bestecilerin müziğine ilgi duymaya başladı.

KÜBA KOMÜNİST PARTİSİ ÜYESİ BROUWER TÜM DÜNYADA ORKESTRA YÖNETTİ

Sylvano Bussotti, Hans Werner Henze, Maurice Ohana, Cristóbal Halffter, Leni Alexander, Cornelius Cardew, Heitor Villa-Lobos, vb. eserlerinin kayıtlarını gerçekleştirdi. Berlin Filarmoni Orkestrası, İskoç Ulusal Senfoni Orkestrası, BBC Konser Orkestrası ve Meksika Ulusal Senfoni Orkestrası dahil tüm dünyada pek çok orkestrayı yönetti.

Küba Komünist Partisi üyesi olan Brouwer, başta Küba Sinema Enstitüsü'nün Müzik Bölümü Başkanlığı olmak üzere, kültür sanat alanında önemli sorumluluklar üstlenmiş durumda.