GezginFest: Gericiler festivalimizi çaldı

Van’ın Gevaş ilçesinde bu yıl 20-23 Haziran’da ikincisi yapılması planlanan GezginFest Van Gençlik Festivali’nin valilik tarafından yasaklanmasıyla ilgili festival yönetiminden yapılan açıklamada “Üzgünüz gericiliğe direnemedik. Maalesef gericiler festivalimizi çaldı” denildi.
Festival yönetimi “Van Valiliği’nin yasakladığı GezginFest Gençlik Festivali’yle ilgili günlerdir uyuyamıyoruz. Maalesef gericiler festivalimizi çaldı” sözleriyle festivalin iptal edildiğini duyurdu.
'KAYMAKAMLIK BİZİ OYUNA DÜŞÜRMÜŞTÜR'
Gevaş Kaymakamlığı’nın güvenliği bahane edip resmî tatil günü olan 6 Haziran’da "güvenlik nedeniyle iptal ettik" açıklaması yaptığını belirten festival yönetimi, “Kaymakamlık bizi oyuna düşürmüştür. Çünkü resmî belgelerde görüldüğü gibi güvenlikle ilgili (tüm istenen teçhizat günler önce satın alınıp faturalar ibraz edilmiştir) sözleşmede bulunan maddede en son tarih 10 Haziran Pazartesi günü olmasına rağmen her ne hikmetse Kaymakam bu tarihi beklemeden resmî tatil günü iptal açıklaması yapmıştır” dedi.
Festival yönetiminin paylaştığı belgelerde güvenlik önlemlerinin 10 Haziran'a dek alınmasının sözleşmeyle kayıt altına alındığı görülüyor.
Festivalin müzik danışmanı Volkan Seviğ de soL’a yaptığı açıklamada bir gün içinde kentin tüm sokaklarına “Ahlak Hareketi” imzalı afişler asılarak festivalin gericiler tarafından hedef alındığını söyledi.
Seviğ böylesi bir organizasyonun bir gün içinde yapılmasının ve hemen ardından Kaymakamlığın iptal kararı almasının manidar olduğuna da işaret etti. Seviğ festivalin yasaklanmasının ardından çok sayıda sanatçının destek vermek üzere büyük olasılıkla başka bir kente taşınacak olan festivale katılmak istediklerini kendilerine ilettiğini de dile getirdi.
Festivalin iptalinin ardından İslami Analiz adlı sitede ise “Müslümanların tek ses olması sonuç verdi, ahlaksız festival iptal edildi” ifadelerine yer verildi.
‘BAŞTA METİN KÜLÜNK OLMAK ÜZERE GERİCİ AKIMIN BASKISIYLA İPTAL EDİLDİ’
Festival yönetiminden yapılan açıklamada “Geçen yıl 35 bin kişinin katıldığı festivalde tek kişinin dahi burnu bile kanamamıştır. Ayrıca bu festival ülkemizde alanında en iyi 4 ödül almıştır. Bunlardan biri de Biletix'tir. ‘Yılın En İyi Festivali’ seçilen festivalimiz, Belediye tarafından Güneydoğu Anadolu Tursab ve bölge halkı tarafından desteklenmesine rağmen başta Metin Külünk olmak üzere gerici akımın baskısı ve nasıl oluyorsa resmî tatil günü şehrin her yerinin afişlerle donatılması sonucu iptal edilmiştir (Bu arada bu oluşum çok kısa sürede olmuştur, geçmişi yoktur ve bu afişler için bir anda finansman bulunmuştur) Bunların hepsi çok manidardır” denildi.
GeziciFest'in festivalin iptaline ilişkin yayımladığı basın duyurusu ise şöyle:
Sevgili Van Halkı ve Kamuoyuna,
2018 yılında gururla yaptığımız festivalimiz Gezgin Fest Van türlü bahanelerle iptal edilmiştir. Aylardır iptal edilmeye çalışılan festivalimiz için son 7 güne kadar direnmeye çalışsak da, evimizi Van Şehrine taşıyacak kadar sevdiğimiz bu topraklardan gün itibariyle çekiliyoruz.
Van Şehrinin sıcaklığını ve bizi sahiplenmesini asla ama asla unutmayacağız. Tüm şehir bu festivalin iptal edilmesini istemese de bir türlü anlamadığımız sebeplerle direnemiyor ve şehrimizden ayrılıyoruz.
Festivalimizin ilk duyurusundaki amacı hala aynıdır. Ülkemizin en güzel memleketlerinden biri olan Van ve Doğu Anadolu Bölgesini tanıtmak, bölgemize karşı önyargısı olan yerli ve yabancı turistlerle buluşturmaktı. 2018 yılında hiçbir güvenlik sorunu olmayan ve olaysız geçen festivalimiz bölge insanı tarafından kabullenilerek Van şehrinin gururlarından biri olmuştur.
Festivalimizin en büyük amaçlarından biri bölgemizin '' güvensiz bölge '' olarak anılmasına yol açan bazı önyargılarını yok etmekti. Fakat festivalimiz, yıkmaya çalıştığımız bu algı hiç önemsenmeden, Van geleceği dikkate alınmadan '' güvenlik '' gerekçeleri bahane gösterilerek iptal edilmiştir. Bu iptal kararının tüm Van Sokaklarında '' Ahlak Hareketi '' adıyla sokaklarda billboardlara '' Alkollü Festival İstemiyoruz '' afişlerinin asıldığı güne gelmesi manidardır. Bölge için bir örnek diye gururla anlattığımız festivalimizin bu sene destekleneceğini hatta varsa eksikleri devletimizin/ turizm bakanlığımızın da katkılarıyla giderileceğini düşünmekteydik. Fakat 2018 yılından beri süren önyargıları yıkma çabamız bir anda yok edilmiştir.
2018 yılında yaptığımız festivalimizden hemen sonra Gevaş Kaymakamlığıyla yapılan görüşmede desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edilmiştir. Bu görüşmeden hemen sonra festivalimizin duyuruları yapılmış ve sanatçıları açıklanmaya başlanmıştır. 4 Ay boyunca sorunsuz ilerleyen bu süreçte yasal olarak Valiliğe festivalimizin yapılacağı bildirilmiş ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bilet satışları devam etmiştir. Bu süreçte basına demeçler verilmiş, festival tüm bölgede tanıtılmıştır.
Dünyaca ünlü sanatçı Mohsen Namjoo' nun tüm Türkiye' de konserlerinde söylediği bir şarkı, sadece festivalimizde söylenmiş gibi linç çalışmaları başlamış, Van sokaklarında bildiriler dağıtılmıştır. Toplumsal değerlere hakaret edildiği söylenen şarkıdan sonra festivalimiz o dönem Van Valiliği tarafından iptal edilmiştir. Van Valiliğimizle yapılan görüşmelerden sonra festivalimize bu sefer sözlü izin alınmıştır. Geçen seneden yapılması gerektiği söylenen bazı taleplerden dolayı yazılı iznin verilmesi gecikmiş ve ileri tarihe atılmıştır. Tüm ortaklarımızın olduğu bir görüşmede festival çalışmalarına devam edilebileceği söylenmiştir. Bu süreçte bu izin için valiliğimize teşekkür edilmiş. Festivalimize iznin verildiği yerel basında gazetelere konu olmuştur.
Durdurulan bilet satışları ve tanıtımlar aylarca sorunsuz şekilde devam etmiştir. Tüm sanatçılarımız açıklanmış, biletler satılmış, Van Gölü Ekspresi treni aylarca ve günümüz itibariyle %100 doluluk oranına ulaşmıştır. Otellerde rezervasyonlar binlerce insan tarafından tamamlanmıştır. Türkiye' nin her yerinden gelen misafirlerimiz planlarını festivalimize göre yapmış, ulusal basında konu olmuştur. Sadece Van esnafına sattığımız stantlarla esnafımıza katkı sağlamak amaçlanmış tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.
Hazırlık aşamasında ülkemizde yaptığımız tüm festivallerde olduğu gibi çalışmalara devam edilmiştir. O dönemde; önce Gevaş Belediye Başkanlığımızın, Gevaş Kaymakamlığımızın, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığımızın, Van Valiliğimizin bizlerden talepleri olmuştur. Bu taleplerin karşılanması için izin aldığımızdan itibaren önümüzdeki süre 35 gündür. Aşağıda paylaştığımız belgede olası eksiklerimizin en geç 13 Haziran tarihinde tamamlanmış olması istenmiştir. Tüm Türkiye'de 24 saat önce hazırlanan festival alanının 20 gün önce hazırlanması talep edilmiş, alana tuvaletler satın alınmış, stantlar konulmuştur. Festivallerimizin olmazsa olmazı olan çit, otopark, x-ray gibi son 1 günde yapılması gereken talepler çözüm üretilmek yerine, eksik görülerek festivalimizin iptal edilmesine sebep gösterilmiştir. Festivalimizin iptal tarihi ise taleplerin karşılanması için verilen süreden 7 gün öncedir. Olası eksiklikler için 13 Haziran'a kadar süremiz olmasına rağmen “resmi tatilde” festivalimizin iptali açıklanmıştır.
Festivalimizin sanki sadece ticari bir oluşummuş gibi görülmesi ise bizleri ayrıca üzmüştür. Yüzlerce insanın çalışması, binlerce insanın mağduriyeti önemsenmemiştir. 2018 yılında sadece Van Ekonomisine 39 milyon TL katkısı olan festival boyunca öncelikle Gevaş olmak üzere tüm Van esnafına faydalı olmaya çalışılmıştır. Van ticaretine ve esnafına katkısını arttırmaya çalıştığımız festivalimiz için görüşmeleri yaptığımız STK yetkililerinin yanımızdan kalkıp 15 dakika sonra görmedim, duymadım, bilmiyorum açıklaması ise bizleri derinden üzmüştür.
Geçen sene ciddi emeklerle festivalin gerçekleşmesinde büyük uğraşları olan Gevaş Kaymakamlığımıza, alanda çok zor şartlarda çalışan tüm Jandarma Komutanlığına ve Van Halkının Gönüllülerine samimiyetle teşekkür ederiz.
Festivalimizin olası yeni şehri Cuma günü açıklanacaktır. Bilet alan misafirlerimiz asla mağdur edilmeyecektir. İade edilmek istenen tüm biletler cuma gününden itibaren iade edilmeye başlanacaktır. Festivalin yapılması için gösterdiğimiz çabanın aynısını kimsenin mağdur olmaması için de göstereceğimizden şüpheniz olmasın.
Bizleri ailesi gibi sarıp kollayan, festivalin yapılması için elinden geleni yapan tüm Van Halkına teşekkür ederiz. İsmini sayamayacağımız kadar çok olan, bugün itibariyle boynu bükülen bu güzel halkın ileri gelenlerine ve içi kıpır kıpır gençlerine tek tek teşekkür ederiz.
Bizler ahlaki değerlerimiz nedeniyle yaptığımız yardımlardan bahsetmediğimiz için "ahlaksız" diye yaftalandık.
Keşke söylemek zorunda kalmasaydık ama
Ramazan ayında göstere göstere değil de gizli gizli verdiğimiz xxx kişilik iftardan, yüzlerce gönülden yaptığımız destekten bahsetmediğimiz için dinsiz diye bilboardlar ile yaftalandık.
Tüm festivallerin yapıldığı şehirler dururken Van'ı seçtiğimiz için "yabancı" diye yaftalandık.
Van'da hiç bahsetmediğimiz 1 kütüphanemiz, okullarımızda spor salonumuz ve oyuncaklarına birlikte sarıldığımız çocuklarımız var.
Bizlere gösterdiğiniz samimiyeti asla unutmayacağımızı ve bu şehre çiçeklerle tekrar döneceğimizi bilmenizi isteriz.
Sevgiyle Kalın
GezginFest | Crew