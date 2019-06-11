GezginFest: Gericiler festivalimizi çaldı

Van'da bu yıl ikincisi yapılması planlanan GezginFest Gençlik Festivali’nin gericilerin hedef almasının ardından Van Valiliği’nce yasaklanmasıyla ilgili festival yönetiminden yapılan açıklamada ‘Üzgünüz gericiliğe direnemedik’ denildi.

Van’ın Gevaş ilçesinde bu yıl 20-23 Haziran’da ikincisi yapılması planlanan GezginFest Van Gençlik Festivali’nin valilik tarafından yasaklanmasıyla ilgili festival yönetiminden yapılan açıklamada “Üzgünüz gericiliğe direnemedik. Maalesef gericiler festivalimizi çaldı” denildi.

Festival yönetimi “Van Valiliği’nin yasakladığı GezginFest Gençlik Festivali’yle ilgili günlerdir uyuyamıyoruz. Maalesef gericiler festivalimizi çaldı” sözleriyle festivalin iptal edildiğini duyurdu.

'KAYMAKAMLIK BİZİ OYUNA DÜŞÜRMÜŞTÜR'

Gevaş Kaymakamlığı’nın güvenliği bahane edip resmî tatil günü olan 6 Haziran’da "güvenlik nedeniyle iptal ettik" açıklaması yaptığını belirten festival yönetimi, “Kaymakamlık bizi oyuna düşürmüştür. Çünkü resmî belgelerde görüldüğü gibi güvenlikle ilgili (tüm istenen teçhizat günler önce satın alınıp faturalar ibraz edilmiştir) sözleşmede bulunan maddede en son tarih 10 Haziran Pazartesi günü olmasına rağmen her ne hikmetse Kaymakam bu tarihi beklemeden resmî tatil günü iptal açıklaması yapmıştır” dedi.

Festival yönetiminin paylaştığı belgelerde güvenlik önlemlerinin 10 Haziran'a dek alınmasının sözleşmeyle kayıt altına alındığı görülüyor.

Festivalin müzik danışmanı Volkan Seviğ de soL’a yaptığı açıklamada bir gün içinde kentin tüm sokaklarına “Ahlak Hareketi” imzalı afişler asılarak festivalin gericiler tarafından hedef alındığını söyledi.

Seviğ böylesi bir organizasyonun bir gün içinde yapılmasının ve hemen ardından Kaymakamlığın iptal kararı almasının manidar olduğuna da işaret etti. Seviğ festivalin yasaklanmasının ardından çok sayıda sanatçının destek vermek üzere büyük olasılıkla başka bir kente taşınacak olan festivale katılmak istediklerini kendilerine ilettiğini de dile getirdi.

Festivalin iptalinin ardından İslami Analiz adlı sitede ise “Müslümanların tek ses olması sonuç verdi, ahlaksız festival iptal edildi” ifadelerine yer verildi.

‘BAŞTA METİN KÜLÜNK OLMAK ÜZERE GERİCİ AKIMIN BASKISIYLA İPTAL EDİLDİ’

Festival yönetiminden yapılan açıklamada “Geçen yıl 35 bin kişinin katıldığı festivalde tek kişinin dahi burnu bile kanamamıştır. Ayrıca bu festival ülkemizde alanında en iyi 4 ödül almıştır. Bunlardan biri de Biletix'tir. ‘Yılın En İyi Festivali’ seçilen festivalimiz, Belediye tarafından Güneydoğu Anadolu Tursab ve bölge halkı tarafından desteklenmesine rağmen başta Metin Külünk olmak üzere gerici akımın baskısı ve nasıl oluyorsa resmî tatil günü şehrin her yerinin afişlerle donatılması sonucu iptal edilmiştir (Bu arada bu oluşum çok kısa sürede olmuştur, geçmişi yoktur ve bu afişler için bir anda finansman bulunmuştur) Bunların hepsi çok manidardır” denildi.

GeziciFest'in festivalin iptaline ilişkin yayımladığı basın duyurusu ise şöyle: