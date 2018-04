‘Gemide’ye 20 yıl sonra ‘argo’ cezası

‘Gemide’ filminin yapımcısının eserin haklarının korunmasıyla ilgili açtığı ticari davayı mahkeme filmde argo sözcüklerin kullanıldığını belirterek reddetti.

“Gemide” filmi 20. yılında tuhaf bir karara konu oldu. Filmin akıllarda kalan ve filme atıfla yaygın bir şekilde kullanılan “Nabıcaz be Kamil” repliğinin konu olduğu davada mahkeme 20 yıllık filmi cezalandırdı.

Serdar Akar’ın yönettiği, Erkan Can ve Haldun Boysan’ın rol aldığı, Altın Portakal ödüllü, “Gemide” filminin yapımcısı Yeni Sinemacılık şirketi üç yıl önce bir dava açtı. Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre Karga Müzik Yapım Tekstil şirketine açılan davanın konusu filmdeki “Nabıcaz be Kamil” repliğiyle birlikte Erkan Can’ın görüntüsünün yer aldığı tişört, kupa gibi ticari ürünlerdi. Davalı şirket bu ürünleri pazarladığı için yapımcı şirket eserin yasal haklarının kendilerinde olduğu iddiasıyla bin lira tazminat talep etti. Davalı şirket ise savunmasında filmin adını ve filmden bir görsel kullanmadığını belirterek davanın reddini istedi.

‘FİLMİN İZLEYİCİYE VERDİĞİ MESAJ YOK' GEREKÇESİYLE DAVAYA RED

Mahkeme dava dosyasını bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi tişört ve kupalarda yer alan “Nabıcaz be Kamil” yazılı Erkan Can’ın da görüntüsünün kullanıldığı tasarımın eser olmadığını, “Nabıcaz be Kamil” ifadesinin sıradan bir soru kalıbı olduğunu, ifadenin eser niteliği taşımadığı yönünde görüş açıkladı. Mahkeme kararında bilirkişinin ifadenin anonimliği görüşüne tekrarlamakla birlikte davayı red kararını esas olarak filmin içeriğine dayandırdı. Kararda “’Nabıcaz be Kamil’ ibaresinin devamında filmi izleyenlerce bilindiği gibi argo ve küfür içeren sözler bulunmaktadır. İbarenin devamındaki sözlerin izleyiciye verdiği sanatsal, toplumsal bir mesaj olmadığı açıktır. ‘Nabıcaz be Kamil’ ibaresi ile devamındaki argo sözcüklerin belirli bir felsefesi ve izleyiciye verdiği mesaj yoktur. Bu nedenle davanın reddine karar verildi” ifadeleri yer aldı.