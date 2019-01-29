'Filmciler' Saray'da...

Yapımcılar ile dağıtım şirketi Mars Cinema Group arasında gerilim sürerken, sinema sektörü temsilcileri sarayda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sarayında sinema sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Yapımcılar ile dağıtım şirketi Mars Cinema Group arasında bir süredir gerilim devam ediyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılmaz Erdoğan, Mahsun Kırmızıgül, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de aralarında bulunduğu sinema sektörü temsilcileri ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Üyesi Fecir Alptekin de kabulde yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen toplantıya katılan isimler şöyle:

Birol GÜVEN: Yapımcı

Şükrü AVŞAR: Yapımcı

Timur SAVCI: Yapımcı

Cemal OKAN: Yapımcı

Muzaffer YILDIRIM: Yapımcı

Şahan GÖKBAKAR: Oyuncu, Yapımcı

Çağrı ÖZEREN: Yapımcı

Yılmaz ERDOĞAN: Yönetmen, Oyuncu, Yapımcı

Necati AKPINAR: Yapımcı

Fatih AKSOY: Yapımcı

Mahsun KIRMIZIGÜL: Yönetmen, Oyuncu

Kerem ÇATAY: Yapımcı

Mehmet BOZDAĞ: Yapımcı

Serdar ÖĞRETİCİ: Yapımcı

Bülent İNAL: Oyuncu

Burak ÖZÇİVİT: Oyuncu

Oktay KAYNARCA: Oyuncu

Ata DEMİRER: Oyuncu

Tamer KARADAĞLI: Oyuncu

Şoray UZUN: Oyuncu

Demet AKBAĞ: Oyuncu

Raci ŞAŞMAZ: Yapımcı

Onur TAN: Yönetmen

Bahadır ÖZDENER: Senarist, Yapımcı

Elif DAĞDEVİREN: Yapımcı

Şükrü Erol AVCI- Yapımcı