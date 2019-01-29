'Filmciler' Saray'da...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sarayında sinema sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Yapımcılar ile dağıtım şirketi Mars Cinema Group arasında bir süredir gerilim devam ediyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılmaz Erdoğan, Mahsun Kırmızıgül, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de aralarında bulunduğu sinema sektörü temsilcileri ile görüştü.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Üyesi Fecir Alptekin de kabulde yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen toplantıya katılan isimler şöyle:
Birol GÜVEN: Yapımcı
Şükrü AVŞAR: Yapımcı
Timur SAVCI: Yapımcı
Cemal OKAN: Yapımcı
Muzaffer YILDIRIM: Yapımcı
Şahan GÖKBAKAR: Oyuncu, Yapımcı
Çağrı ÖZEREN: Yapımcı
Yılmaz ERDOĞAN: Yönetmen, Oyuncu, Yapımcı
Necati AKPINAR: Yapımcı
Fatih AKSOY: Yapımcı
Mahsun KIRMIZIGÜL: Yönetmen, Oyuncu
Kerem ÇATAY: Yapımcı
Mehmet BOZDAĞ: Yapımcı
Serdar ÖĞRETİCİ: Yapımcı
Bülent İNAL: Oyuncu
Burak ÖZÇİVİT: Oyuncu
Oktay KAYNARCA: Oyuncu
Ata DEMİRER: Oyuncu
Tamer KARADAĞLI: Oyuncu
Şoray UZUN: Oyuncu
Demet AKBAĞ: Oyuncu
Raci ŞAŞMAZ: Yapımcı
Onur TAN: Yönetmen
Bahadır ÖZDENER: Senarist, Yapımcı
Elif DAĞDEVİREN: Yapımcı
Şükrü Erol AVCI- Yapımcı