Fazıl Say'dan İmamoğlu'na mektup: 'Birlikte çalışabiliriz'

Piyanist Fazıl Say, ikinci kez İstanbul Büyükşehir Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na bugün sosyal medya hesabından mektup yolladı ve İstanbul'un büyük bir kültür merkezi olması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Piyanist Fazıl Say, ikinci kez İstanbul Büyükşehir Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na bugün sosyal medya hesabından mektup yayınladı. Say, yayınladığı mektupta İstanbul'da müzik için neler yapılmalı? Eksikler nerede? sorularına yanıt aradı ve kültür sanatın en önemli ihtiyacının süreklilik olduğunu vurguladı. Say dar gelirli insanların bilet fiyatları yüksek konserleri takip etmesinin imkansız olduğunu, çocukların küçük yaştan itibaren sanatla ilgilenmeleri için MEB'in adım atması gerektiğini, uluslararası festivallerin ve müzik türlerinin ilerlemesi gerektiğini söyledi ve bu konuda yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Fazıl Say'ın 2019'un başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konserine davet etmesi ve onunla barışması tepki çekmişti. Say, Instagram hesabından “Yıkan da yaratan da bizi şu sevilesi dünyada” başlıklı yazısında, "Erdoğan saygı ile konserime geldi, bununla kalmadı, tüm kabinesini ve ABD Senatörü misafirini de getirdi. Ülkemizde kültürün sanatın özgür olması, toplumsal uzlaşıların umut ışığı yakması gerekmekte" demişti.