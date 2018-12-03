Evin Sanat Galerisi kurucusu Evin İyem yaşamını yitirdi.

Evin Sanat Galerisi kurucu direktörü Evin İyem yaşamını yitirdi. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Evin İyem, 1996 yılında eşi Ümit İyem’le birlikte Evin Sanat Galerisi’ni kurmuştu.

İyem bir söyleşisinde galerinin kuruluş öyküsünü şöyle anlatmıştı:

“O yıllarda profesyonel galeri sayısı çok azdı. Hemen her yıl bir kişisel sergi açan Nuri İyem, sürekli değişik galerilerde sergilerini açıyor ve sorunlar yaşıyordu. Yıllar içerisinde eşim Ümit’le birlikte içimizde profesyonel bir sanat galerisi kurma isteği oluştu. Rahmetli kayınpederim Nuri İyem de bu amacımızı çok destekledi ve benim bütün çekincelerime karşın isminin Evin olmasında ısrar etti. Sanatçının ve sanatseverin evi anlamında düşün dedi. 15 yıldır galerimizin bu işlevi gördüğüne inanıyoruz.”

Evin Sanat Galerisi, Türkiye’nin önemli ressam ve heykeltıraşlarının yanı sıra genç sanatçılar için de kişisel ve grup sergileri düzenledi. Galeri, 2006 yılından itibaren Nuri İyem Resim Ödülü ve Sergisi’ni gerçekleştiriyor.

Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) Türkiye de, Evin İyem’in vefatının ardından bir mesaj yayımladı. Mesajda “Evin Sanat Galerisi’nin kurucusu, sanat dünyasının öncü isimlerinden birisi ve bıraktığı izlerle andığımız sayın Evin İyem’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Evin Hanım’ın aramızdan ayrılışının üzüntüsünü başta ailesi olmak üzere, sevenleri ve sanat dünyasıyla paylaşır, başsağlığı dileklerimizi sunarız” denildi.