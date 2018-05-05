Ev Kira Semt Bizim NHKM'de

Bağımsız Sinema Merkezi’nin yeni filmi 'Ev Kira Semt Bizim' 8 – 19 Mayıs tarihleri arasında Kadıköy NHKM’de gösterilecek.

27 Nisan'da gösterime giren Bağımsız Sinema Merkezi’nin yeni filmi "Ev Kira Semt Bizim", 8 – 19 Mayıs tarihleri arasında Kadıköy NHKM’de gösterilecek.

Filmin konusu:

Aynı semtte büyümüş bir grup arkadaş zenginlerin semtlerine olan ilgileri sonucu artan kiralardan dolayı doğup büyüdükleri yerde yaşamakta zorlanır hale gelmiştir. Tüm komşularının birer birer semti terk etmek zorunda kalmasının ardından mahallenin en sevilenlerinden Latif’in de ev sahibi tarafından evden atılması bardağı taşıran son damla olur. Semtlerini yeniden emekçilerin, kendi halinde insanların yaşayabileceği bir yer haline getirmeye karar veren mahalle sakinleri, mahalleleriyle birlikte geçmişlerinin de yıkılmasını durdurmak için kolları sıvar. Başta kolay gibi görünen plan onları hiç ummadıkları komik bir maceraya sürükler.

Filmin Oyuncuları:

Ape Yunus Güleryüzlü, Ahmet Bilgin, Ahmet Karslı, Arda Kavaklıoğlu, Aydan Burhan, Barış Kıralioğlu, Bertan Dirikolu, Berna Üçkaleler, Billur Bolu, Can Başak, Cansu Fırıncı, Ceylan Dizdar, Çınar Altuntaş, Dilara Tor, Dilşah Demir, Ender Yiğit, Erhan Alpay, Eren Demirbaş, Erkan Akbulut, Ezgi Yentürk, Ferhat Karaçak, Görkem Öge, Gülüfer İnal, Harun Güzeloğlu, Metin Coşkun, Meriç Özkaya, Mahir Ali Canbolat, Nevzat Süs, Okan Selvi, Orhan Aydın,Pelinsu Karayel, Sadık Gürbüz, Sevcan Başaydın, Suna Selen, Semir Arslanyürek, Soner Ada, Şevki Özcan, Tayfun Yılmaz, Teoman Gelmez, Tonguç Seferihisar, Ulvi Arı.

Film biletleri NHKM Gişe’de.

Gösterim programı:

8 Mayıs Salı 16.00

9 Mayıs Çarşamba 19.30

10 Mayıs Perşembe 16.00

11 Mayıs Cuma 16.00

12 Mayıs Cumartesi 17.30

13 Mayıs Pazar 17.30

14 Mayıs Pazartesi 16.00

15 Mayıs Salı 16.00

16 Mayıs Çarşamba 16.00

17 Mayıs Perşembe 16.00

18 Mayıs Cuma 19.30

19 Mayıs Cumartesi 19.30