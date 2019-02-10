'Erzurum’da Puşkin’in kaldığı ev müzeye dönüştürülecek'

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Erzurum'daki yetkililerin Puşkin'in 1829 yılında Osmanlı-Rus savaşı sırasında geldiği kentte kaldığı evde Puşkin Müzesi açmayı planladıklarını açıkladı.

Rusya’nın Ankara büyükelçisi Aleksey Yerhov, Erzurum'daki yetkililerin, büyük Rus şairi Aleksandr Puşkin’in 1828-1829 Rus-Osmanlı savaşı devam ederken 1829 yılında geldiği Erzurum’da kaldığı evde Puşkin Müzesi açmayı planladığını açıkladı.

Rusya Diplomasi Çalışanları günü kapsamında basın toplantısı düzenleyen Yerhov, diplomatik çalışmalarında geçen yıl karşılaştığı ilginç bir olayı anlatması ricasına karşılık olarak şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl Türkiye'nin doğu illeri Kars ve Erzurum'u ziyaretim benim için çok ama çok ilginçti. Çünkü bu iller, Rusya tarihiyle, Rus-Türk ilişkilerinin tarihiyle çok yakından ilişkili. Erzurum'da, Aleksandr Sergeyeviç Puşkin'in bir gece geçirdiği ve ‘Erzurum Yolculuğu' adlı eserini yazdığı evde bir Puşkin Müzesi açılacak."

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus Büyükelçi, müzenin, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün çabalarıyla açılacağını ve elçiliğin de yardımda bulunacağını söyledi.

‘ANTALYA SOSYALİST YAŞAM MÜZESİ'NDE SERGİLENENLERİ GÖRMEK BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI'

Antalya Sosyalist Yaşam Müzesi ile ilgili izlenimlerini de paylaşan Yerhov, "Hayatının büyük bölümünü SSCB'de geçiren biri olarak pioner üniformalarını, sırt çantalarını ve diğer şeyleri görmek beni çok duygulandırdı. 11 Şubat'ta burada Andrey Gennadyeviç Karlov'la ilgili bir müze odası açılacak. Açılışta Karlov'un eşi Marina Mihaylovna da hazır bulunacak. Müzenin işletmecilerine, sergi malzemelerinin tamamlanmasında yardımda bulunmaya söz verdik" dedi.

Geçen yıl mayıs ayında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde açılan Antalya Sosyalist Yaşam Müzesi'nde, SSCB dönemindeki gündelik hayattan çok sayıda malzeme sergileniyor.