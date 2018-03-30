Türk sanat müziği ses sanatçısı Erol Küçükyalçın'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Türk sanat müziği ses sanatçısı Erol Küçükyalçın hayatını kaybetti.

Küçükyalçın'ın dün yoğun bakıma kaldırıldığı duyurulmuştu.

EROL KÜÇÜKYALÇIN KİMDİR?

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça'nın yetiştirdiği ilk sanatçılar arasında yer alan ve Eyüp Mûsıkî Vakfı'nın ilk koro şefi olan Erol Küçükyalçın, TRT İstanbul Radyosu'nda musiki seslendiriyordu. 60'lı yıllarda Sahibinin Sesi'ne yaptığı plaklarıyla tanınan Küçükyalçın, en son Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun şefliğini yapıyordu.