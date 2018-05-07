Ermanno Olmi hayatını kaybetti

İtalyan yeni gerçekçi yönetmen Ermanno Olmi, 86 yaşında hayatını kaybetti.

İtalyan yönetmen Ermanno Olmi, 86 yaşında hayatını kaybetti. İtalyan yeni gerçekçi yönetmenin filmleri Cannes'da Altın Palmiye, Venedik'te Altın Aslan ödüllerine layık görülmüştü. Profesyonel olmayan oyuncularla çalışmasıyla öne çıkan Olmi, 1931 yılında Milano yakınlarındaki Bergamo'da doğdu. İlk filmini 1959 yılında yaptı. "I Fidanzati", "Il Posto" yönetmenin etkileyici ilk dönem filmleri arasında yer aldı. "L'albero degli Zoccoli" ile Altın Palmiye aldı. "Il Posto"da amatör oyuncularla çalıştı.

"I Fidanzati"

https://www.youtube.com/watch?v=6Oyty7LXQRM

"Il Posto"

https://www.youtube.com/watch?v=PnDJM-RjMDA





"L'albero degli Zoccoli"

https://www.youtube.com/watch?v=fGfDfIqS1HQ