Erdoğan'ın video klibinde buluştular: Haldun Dormen, Nevra Serezli, Oya Başar, Doğa Rutkay...

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı video klip ile Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan video klipte Nevra Serezli, Nurseli İdiz, Haldun Dormen, Doğa Rutkay, Oya Başar gibi isimler rol aldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan özel bir video klibi Twitter hesabından yayımladı.

“Sanat varsa hayat var” adlı şarkının seslendirildiği klipte Haldun Dormen, Nilgün Belgün, Göksel Kortay, Nevra Serezli, Suna Keskin, Nurseli İdiz, Oya Başar, Hakan Altuner, Kerem Atabeyoğlu, Tamer Karadağlı, Gülen Karaman, Doğa Rutkay, Şebnem Özinal, İrfan Kangı, Ümit Kantarcılar, Merve Sevi, Damla Cercisoğlu rol aldı.

Erdoğan Twitter hesabından paylaştığı videoya “Dünya Tiyatro Günümüz kutlu olsun” notunu düştü.

Dünya Tiyatro Günümüz kutlu olsun. #SanatVarsaHayatVar pic.twitter.com/BPM5pm3o00 — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 26 Mart 2019

Kültür Servisi'nin haberine göre, aralarında Genco Erkal’ın da olduğu çok sayıda sanatçı, Cumhurbaşkanlığı’nca hazırlanan videoya ve videoda yer alan oyunculara tepki gösterdi.