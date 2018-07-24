Erdal Emre’den yeni kitap: Ovacık’tan yeşeren umut

Gazeteci Erdal Emre'nin Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile nehir söyleşisinden oluşan 'Ovacık'tan Yeşeren Umut: Komünist Başkan' adlı kitabı çıktı.

Tunceli Ovacık’ın Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu anlatan Ovacık’tan Yeşeren Umut: Komünist Başkan adlı kitap Siyah Beyaz Yayınları’ndan çıktı.

Gazeteci Erdal Emre’nin Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile yaptığı nehir söyleşiden oluşan kitapta Maçoğlu’nun çocukluğu, okul yılları, ailesi, siyasi kişiliği ve dikkat çeken belediye başkanlığı dönemleri anlatılıyor.

Gazeteci Erdal Emre kitabı şöyle anlatıyor: "Ücra bir coğrafyada kendi halinde bir yaşam sürdüren Ovacık, 2014’ten bu yana Türkiye’nin ve dünyanın ilgisini üzerine çekmeyi başarıyor. Çünkü Ovacık’ta yeşeren umut, Türkiye’ye ve dünyaya yayılıyor. İnsana, doğaya, kültüre, kısacası cümle varlığa saygılı, birlikte üreten, hakça bölüşen bir sistemin uçları filiz veriyor Ovacık’ta."

Kitabın telif gelirleri Ovacıklı öğrencilere eğitim desteği olarak bağışlanacak.