Erdal Beşikçioğlu'ndan bir 'aynı gemideyiz' açıklaması daha

Geçen Kasım ayında Sabah'a verdiği söyleşide 'Hepimiz aynı gemideyiz, önce bunu fark edelim' diyen Erdal Beşikçioğlu, bugün Aydınlık'ta yayımlanan söyleşisinde 'Hepimiz aynı gemideyiz! Gemiciklerle de benim hiçbir ilgim yok. Mîsâk-ı Millî sınırları içerisinde, ne kadar yüzölçümüne sahipsek, geminin büyüklüğü o kadar' ifadelerini kullandı.

Geçen Kasım ayında verdiği söyleşiyle Sabah gazetesine konuşan ünlüler kervanına katılan oyuncu Erdal Beşikçioğlu bu kez Aydınlık gazetesine konuştu. Sabah'a verdiği söyleşide "Ülkemizin hep daha iyi olmasını isterim. Hepimiz aynı gemideyiz, önce bunu fark edelim. Rotamızı nereye çevireceğimize birlikte karar vereceğiz" diyen ve dolar yükseldiğinde parasını TL'de tuttuğunu söyleyen Beşikçioğlu, bugün Aydınlık'ta yayımlanan söyleşisinde "Hepimiz aynı gemideyiz!" sözlerini yineleyerek "Gemiciklerle de benim hiçbir ilgim yok" diye ekledi.

Beşikçioğlu, Aydınlık'tan Oğuz Turgay ve Ersoy İrşi'ye verdiği söyleşide, "Hepimiz aynı gemideyiz! Kaptana da biz karar vereceğiz. Filika ile, milika ile ayrılmayı hiç istemedim. Gemiciklerle de benim hiç bir ilgim yok. Mîsâk-ı Millî sınırları içerisinde, ne kadar yüzölçümüne sahipsek, geminin büyüklüğü o kadar. Bu geminin de kaptanına içindeki insanlar karar verecek. Çok açık değil mi! ‘Ben onların gemisinde değilim!' diye bir şey değil yani. Hepimiz metaforik olarak aynı gemideyiz. Bu ulusun evlatlarıyız! Bu, ulusun evlatlarıyız!" ifadelerini kullandı.

