Enver Aysever'den söyleşi ve imza günü: Tepeden Tırnağa İsyan Nâzım Hikmet

Enver Aysever'in yeni kitabı "Tepeden Tırnağa İsyan Nâzım Hikmet", şairin çocukluğundan, ilk gençliğinden, yurtdışında hayatını kaybettiği güne kadarki yaşamöyküsünü anlatıyor. Aysever 8 Temmuz Pazar günü 16.00'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde (Kadıköy) kitabıyla ilgili bir söyleşiye ve imza gününe katılacak.
"Tepeden Tırnağa İsyan Nâzım Hikmet" isimli kitabında alışılmışın dışında bir yol izleyen Aysever, sadece iki kısa şiirine yer veriyor şairin; daha çok anılardan alıntılar yapıp, olayları da kendi yorumluyor:
İstanbul’da bir ceviz ağacıdır o, Gülhane Parkı’nı kendine mesken edinmiş, bin yıllar boyu orada kök salmış. Elleri vardır milyonlarca, uzanır insanlara, insanlığa dallarıyla. Bir hasretlik türküsüdür, bir sokak lambasının solgun ışığında bekler durur sevgiliyi; birdenbire kalkar, köpürür. Çığlık olur göğünde hışırtısı yapraklarının… İstanbul’un… Baharları ilk önce o çiçeklenir, yüzünü döner güneşe, güz gelince hüzünle yavaştan döker altın rengi yapraklarını, bir halı serer üşüyen çıplak ayaklı çocuklara… Bir İstanbullu şairin öyküsüdür bu, bir vatan haininin. Nereye gitse memleketini yüreğinde taşımış, gittiği her yeri memleket yapmış bir vatan haininin öyküsüdür bu. Bir kanunla Anadolu’dan, yurdundan koparılmaya çalışılan ama halkının dilinde her yeni gün bambaşka bir söz olarak bayraklaşan Nâzım Hikmet’in öyküsüdür…