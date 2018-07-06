Enver Aysever'den söyleşi ve imza günü: Tepeden Tırnağa İsyan Nâzım Hikmet

Enver Aysever, 'Tepeden Tırnağa İsyan Nâzım Hikmet' adlı kitabını 8 Temmuz Pazar günü 16.00'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde (Kadıköy) imzalayacak.

Enver Aysever'in yeni kitabı "Tepeden Tırnağa İsyan Nâzım Hikmet", şairin çocukluğundan, ilk gençliğinden, yurtdışında hayatını kaybettiği güne kadarki yaşamöyküsünü anlatıyor. Aysever 8 Temmuz Pazar günü 16.00'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde (Kadıköy) kitabıyla ilgili bir söyleşiye ve imza gününe katılacak.

"Tepeden Tırnağa İsyan Nâzım Hikmet" isimli kitabında alışılmışın dışında bir yol izleyen Aysever, sadece iki kısa şiirine yer veriyor şairin; daha çok anılardan alıntılar yapıp, olayları da kendi yorumluyor: