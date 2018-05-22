EMI'yi satın alan Sony dünyanın en büyük müzik yayın şirketi oluyor

Japon şirket Sony, müzik yayın şirketi EMI'nin hisselerinin büyük bölümünü satın alıyor.
2,3 milyar dolarlık anlaşmayla birlikte Sony, dünyanın en büyük müzik yayıncısı olacak.
Sony, halihazırda Beatles albümleri dahil 2,3 milyon parçanın yayıncılığını yapıyor.
Sony yöneticisi Keniçiro Yoşida, internet üzerinden müzik yayıncılığının müzik piyasasını “yeniden canlandırdığını” belirtti.
Yatırım şirketi Mubadala'nın hisselerini satın alan Sony, EMI'de bulunan hissesini yüzde 30'dan yüzde 90'a çıkarmış olacak.
Üretim stratejisi ve finansal hedefler hakkında açıklama yapan Japonya şirket, elektronik, eğlence ve finans alanlarına yoğunlaşacaklarını belirtti.