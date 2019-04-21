Emin Alper, Palu ailesini korku filmi yapacak

Yönetmen Emin Alper, Palu ailesini konu alan bir korku filmi çekeceğini açıkladı.

‘Kız Kardeşler’ isimli son filmiyle 38. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma bölümünde Altın Lale ödülünü kazanan yönetmen Emin Alper, yeni projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

30’uncu Ankara Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştirilen ‘Kız Kardeşler’ gösteriminin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayan Alper, Palu ailesini konu alan bir korku filmi çekmek İstediğini açıkladı.

Bir seyircinin “Korku filmi çekseniz ne kadar güzel olurdu” sözlerine Alper, şu yanıtı verdi:

“Bir projem var. Palu ailesini korku filmi yapacağım.”

Palu ailesi hakkında

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tanhal ve kızı Melike, 11 yıl önce kaybolmuştu.

Havva Palu, 2018’in Aralık ayı sonunda oğulları İsa ve Fatih ile birlikte atv’deki “Müge Anlı ile Tatlı Sert” isimli programa başvurarak, kayıp kızı ile torununun bulunmasını istemişti.

Harun ve Havva Palu çifti, o zaman polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tahnal’ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmişti. Bunun üzerine Tütünçiftlik sahilinde arama yapılmış, ancak bir sonuca ulaşılamamıştı.

Havva Palu’nun damadı Tuncer Ustael’in atv’deki programda, anne-kızın o dönem cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmesi üzerine polis kadavra köpekleri ile bölgede çalışma yapmıştı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Palu ailesinin evine baskın düzenlenmişti.

Başsavcılık, anne Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu hakkında gözaltı kararı vermiş, savcılığın talimatı üzerine İzmit’te yaşayan Palu ailesinin evine giden polisler aile üyelerini gözaltına almıştı.

Aynı anda Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla ailenin katıldığı televizyon programının stüdyosuna da giden ekipler, Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael’i de canlı yayın sırasında gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan Palu ailesinin beş ferdi ile damatları Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, adliyeye sevk edilmiş, baba Harun Palu dışındaki tüm isimler tutuklanmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Palu ailesine yönelik hazırlanan iddianame 2019’un Şubat ayında kabul edilmişti. Davanın ilk duruşması ise 8 Nisan’da yapılmıştı.

Mahkeme heyeti, sanıkların akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istenmesine ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Haziran’a ertelemişti.