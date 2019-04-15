'Duvarları Delen Çizgiler': İletişim kuran insan tutsak değildir

Homur Mizah ve Karikatür Grubu, Görülmüştür Ekibi ve İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) ortak çalışmaları sonucunda ortaya çıkan karikatür projesinin sergisi açıldı.

Hapiste tutsak olan çizerlerin eserlerini yolladığı, Homur Mizah ve Kartikatür Grubu, Görülmüştür Ekibi ve İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından ortak planlanan projenin sergisi açıldı.

Çizerler projeye Bolu, Kocaeli, Balıkesir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Edirne, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin, İzmir ve Trabzon’daki hapishanelerde yarattıkları eserlerle katıldılar.

Proje kapsamında yaratılan eserlerle “Duvarları Aşan Çizgiler” adı verilen karikatür sergisi, içeride ve dışarıda aylarca süren çalışmaların sonucunda izleyiciyle buluştu.

'İLETİŞİM KURAN İNSAN TUTSAK EDİLEMEZ'

Homur Mizah ve Karikatör Grubu'nun sergiye ilişkin yayımladığı bültende, "Meslektaşlarımız bu sergiyle mahpusluk ve hapishane sorunlarının dışına çıkarak, ülke ve dünya sorunlarını da eserlerinde işleyerek, bizlerden nasıl haberdar olduklarını, dünyanın sorunlarını üstlerinde taşıdıklarını gösterdiler. Çizdikleri güzel eserlerle 'İletişim kuran insan tutsak edilemez' sözünü dışarı haykırdılar" denildi.

13-20 Nisan tarihleri arasında İzmir Kültür Park Pakistan Pavyonu Sergi Salonu'nda ziyaretçilere açık olan sergide yer alan eserlerin, sonrasında kitap haline getirileceği, elde edilen gelirle de tutsak çizerlere malzeme alınacağı öğrenildi.