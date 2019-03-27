Dünya Tiyatro Günü Yürüyüşü: Bir replikle değişir dünya, bir haykırışla

Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun Kadıköy Belediyesi ile birlikte üç yıldır düzenlediği Dünya Tiyatro Günü Yürüyüşü, Kadıköy Kaymakamlığı'nın engelleme girişimine rağmen yoğun tiyatorcu ve seyirci katılımıyla gerçekleşti. 'Özgür Sanat, özgür tiyatro'', '' Sanat asla susturulamaz'' ve ''Sahneler bizim, sokaklar bizim'' diyen tiyatrocular Süreyya Operası önünde basın açıklaması yaptı.

Kadıköy Tiyatroları Plarformu’nun üç yıldır gerçekleştirdiği Dünya Tiyatro Günü Yürüyüşü, Kadıköy Kaymakamlığı'nın engelleme girişimine rağmen çok sayıda tiyatrocunun katılımıyla yapıldı.

Yürüyüş öncesi tiyatrocular 27 Mart'la ilgili düşüncelerini ve yasaklamalarla ilgili değerlendirmelerini soL'a anlattı.

Genco Erkal, "Bizim için her gün tiyatro günü. Tiyatroda 60. yılımı kutluyorum. Bir ömür geçti. Her şeyimi tiyatroya verdim. Çok öğrendim. Çok mutluyum. Yasaklamalar, engellemeler, yargılamalarla geçti hayatım. Bizim ülkemiz maceralı bir ülkedir. Bugünkü yürüyüşü de yasakladılar. Güzel, özgür günler olsun istiyorum tüm ülkemiz için'"

Enis Fosforoğlu 'Bizim günümüz, sevinebildiğimiz bir gün. Sanat ve tiyatro insanı adam eder. Adamı insan eder. Bunun farkına varanlar estetik daha zarif bir hayat yaşarlar. Ben de bu yaşta gençlerle birlikte bu günümüzü kutluyorum. Tiyatrodan çekiniyorlar. Tiyatro doğruları söyler, halkla buluşur tiyatro. Çıkarı yoktur. Aslında günümüzün dünyasının hızlı yaşanan hayatın maalesef o ritimde yitirilen değerlerini hatırlatır tiyatro. Ahlak gibi, etik değerler gibi, daha güzel bir yaşam gibi. Tiyatro daha iyi bir yaşamı anlatır...''

Orhan Aydın, ''Tiyatro korkların işi değildir. Ülkemizde sanata, tiyatroya dair herşeyi yıkıp, yağmaladılar. Tiyatrolardan çok hoşlanmıyorlar, onu bir tehdit unsuru olarak sayıyorlar. Egemenler yayılacak estetik duyguya, görgüye engel koymaya çalışıyorlar. İnsanlar onlara karşı örgütlenmesin istiyorlar. Biz bütün yağmaya, yasaklara, tehditlere rağmen buradayız. İnadına sanat, inadına tiyatro"

Emre Tandoğan, '''Dünya Tiyatro Günü'nde işimizi hem ekonomik olarak hem manevi olarak yapmaya devam etmek istiyoruz. Onun için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Yasaklar eskiden beri bitmiyordu, bitmeyecek de. Yasaklar karşısında bizim ne kadar sağlam durduğumuz önemli. Yasaklara ne kadar boyun eğdiğimiz önemli, eğmeyeceğiz, devam edeceğiz''

Metin Coşkun, ''Ne diyelim kalan kadarıyla kutlamaya çalışıyoruz tiyatrolar gününü. Geri kalan bazı ipsiz sapsızlarda Cumhurbaşkanın yanında onlar orada kutluyor biz burada kutluyoruz. Bu ülkede her şey yasak, sadece bizim günümüz değil.''

Tunç Tatoğlu,'Yasaklı ve yasaksız uygulamaya kalktılar, yer göstermeye kalktılar. Kabul etmedik ve yürüyeceğiz dedik. Tiyatro yaparken onlara sormadığımız gibi yürürken de onlara soracak halimiz yok. Seyirciler de geldi bugün. Tepki gösterenler oldu. Şenlikli bir gün olacak.''

Nevzat Süs, ''Bildiğiniz gibi biz üç yıldır sürdürüyorduk Kadıköy'deki etkinliklerimizi, yürüyüşlerimizi ama bu yıl maalesef Kadıköy Kaymakamlığı ve Emniyeti izin vermedi yürüyüşe. Bu da aslında bir takım şeyleri gösteriyor. İktidarın sanattan nasıl korktuğunu gösteriyor. Yani işte seçimlere üç gün kala, AKP karşıtı bir yürüyüşe dönüşmesinden korktuklarından bir yasaklama durumu oldu. Ama tiyatrocular sır saklayamazlar, gerçeği olduğu gibi söylerler. Biz basın açıklamasında sır saklayamadık ve her şeyi söyledik. Daha fazla ses getirerek toplamış olduk.''

Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi önünde buluşan tiyatrocular, ''Özgür Sanat, özgür tiyatro'', '' Sanat asla susturulamaz'' ve ''Sahneler bizim, sokaklar bizim'' sloganlarını atarak Süreyya Operası önüne yürüdüler. Çok sayıda tiyatrocunun katıldığı yürüşüye, seyirciler ve sanat severlerin ilgisi yüksekti.





Süreyya Operası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Kadıköy Tiyatrolar Platformu adına oyuncu Enis Fosforoğlu basın açıklamasını okudu:

''BİR REPLİKLE DEĞİŞİR DÜNYA, BİR HAYKIRIŞLA''

Milyonlarca yıl önce kayadan alet yapmayı öğrenen insan ataları, bilinir ki dik durmayı da öğrenmiştir. Karanlığı aydınlatmayı da buldu zamanla, ateşi bilgiye katmayı da. Bilgiyi devretmek için coşkuyla mağara duvarlarına çizdi, heceleri dizelere dönüştürdü ve yaşamı yeniden var eden sanatın dokunuşlarını kazıdı insanlığa, zamana. Bütün bunları yaparken, en önemlisi, hiç tek başına kalmadı; hep beraber, birlikte ve yan yana üretmenin gücüyle yaşadı insan, tüm yarattığı değerlerle. Bildi, ekti, üretti, paylaştı, eyledi tarihi var eden insan. Artık karanlığı da daha çok hisseder olduk, sessizliği de. Yaşanan an içinde bize yalnız kalmak öğretildikçe çığlığımız içimizde boğuluyor. Nasıl sesimiz kısılıyor, konuşamadıklarımız nasıl da boğazımızda düğümleniyor… Birileri bizlere parmağını salladığında, ardındaki en karanlık, en ıssız patikalar yüzümüze çarpıyorken, oynayan, üreten, aydınlığın ateşiyle harlanan insan sessizlikte ve karanlıkta kaybolup gidecek mi tarih sahnesinden?

Hayır! Hayır! Bin kere hayır! En karanlık, en sessiz anı yaşadığını sandığında, sokaktan, hayattan, sahneden ve kendinden sakın vazgeçme! Bir replikle değişir dünya, bir haykırışla… Sahnede düş kuranların gücü yetebilir sokakları ve hayatı aydınlatmaya, sesine ses olmaya. Bak, sahnedeki hikâye sen–ben, sokaklar sen-ben, gülen, ağlayan, öfkelenen, âşık olan sen-ben, her günü yeniden kuran, her anı biricik kılan sen-ben. Yani BİZ. Yüzyıllara meydan okuyan Pişekâr’dan, Kavuklu’dan, Prometheus’dan, Antigone’den, Romeo’dan, Juliet’den, Zilha’dan, Nazım’dan, mahallenden, memleketten al gücünü; izle, eyle, katıl bu yüzyıllardır akan nehre; yüzünü dön sahneye. 27 Mart Dünya Tiyatro günü bizim, hepimizin!

Oyuncular Sendikası adına Serdar Orçin, ''Yaşasın Tiyatro, yaşasın insan'' diyerek açıklama yaptı. Orçin, Tiyatronun toplumu iyileştirdiğini, erklerin çürütmeye çalıştığı toplumu iyileştirdiğini, bu yasakların ve baskıların bundan kaynaklı olduğunu vurguladı. Orçin, ''Yasaksız, sansürsüz, engelsiz bir tiyatro umuduyla, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.'' dedi.

Açıklamanın ardından Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin bahçesinde Kolektif İstanbul Grubu’nun vereceği konserle kutlamalar sona erecek.