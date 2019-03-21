Dünya Şiir Günü Kadıköy'de kutlanıyor

21 Mart Dünya Şiir Günü nedeniyle Kadıköy Boa Sahne'de bir etkinlik düzenleniyor.

"Şiir Okuyor, Şair Oynuyoruz!" etkinliğinin konukları şair Emrullah Alp ve şair Gülten Yalmanbaş.

Şairlerin şiirlerini okuyup, şiir üzerine sunumlarını yapacakları etkinlikte Furuğ Ferruhzâd da anılacak. Etkinliğin bu kısmı Furuğ şiirleriyle sonlanacak.

Katılım herkese açık ve ücretsiz. Başlangıç saati saat 19.00, bitiş saati 20.00. Mekan Penguen Cafe.

Etkinliğin ardından Penguen Cafe'nin hemen alt katında bulunana Boa Sahne'de Oyun Sandalı'nın Furuğ Ferruhzâd oyunu sahnelecek. Bir şairin hayatı ve şiirlerinden sahneye uyarlanan oyunda şairi Derya Günaydın canlandırıyor. Başlangıç saati 20.30. Süresi 87 dakika. Oyunun biletlerine sahne gişesi ve Biletix'ten ulaşılabiliyor.



