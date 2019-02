Deniz Çakır'dan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’na veda

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda eğitim alan ünlü oyuncu Deniz Çakır, mezun olduğu okula veda etti.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Beytepe’deki yeni adresine taşındı. 2000-2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitim alan ünlü oyuncu Deniz Çakır okuluna veda etti. Çakır, okulunu ziyaretinden ve geçmişten fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Sınıf arkadaşlarıyla bir araya gelen Çakır, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

'SANIRIM HER ŞEY DERİNLİĞİNİ YİTİRİYOR'

Çakır; ''Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla anılarını canlandıran ünlü oyuncu okuluna şu sözlerle veda etti; Biz geldik, vedaya... Bu tuhaf bir hismiş... Bazı duvarlar senin ilk gençliğine şahit... İlk kalp çarpıntına, ilk hayal kırıklığına, ilk özgüvenine... Sırlarınız var ortak. Ruhu var bazı binaların...

Sanırım her şey derinliğini yitiriyor. Her şey tek renk olmaya doğru gidiyor... Her şeyin ve herkesin olduğu gibi binaların da sızısı kalıyor... Ben kızıma; 'işte benim hayatımın dönüm noktası bu okul!' diyebileceğim bir bina olmayacak. Hazin... Okulum, seni özleyeceğim! Okuluma veda şükran ve burukluk ile...'' yazarak duygularını ifade etti.

ÇAKIR BOŞ KOLTUKLARI SELAMLADI