'Dede Korkut', UNESCO Kültür Mirası listesine kabul edildi

‘Dede Korkut’ Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye’nin önerisi üzerine UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi’ne oy birliğiyle kabul edildi.

Kazakistan’ın moderatörlüğünde, Azerbaycan ve Türkiye’nin katılımıyla hazırlanan dosyanın kabul edilmesi ile “Dede Korkut” UNESCO’nun dünya kültür mirası listesinde yerini aldı.

“Dede Qorqud/ Korkyt Ata/ Dede Korkut Mirası: Destan, Masal ve Müzik” adıyla geçtiğimiz yıl mart ayında UNESCO’ya gönderilen çok uluslu dosya, Türkiye'nin kültür mirası temsili listesine 17’nci unsur olarak bugün itibariyle dahil edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 13. Hükümetlerarası Komite Toplantısı’nda temsili listeye alınan “Dede Korkut”, insanlığın somut olmayan kültürel mirası oldu.

Türkiye bu kararla temsili listeye en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasındaki yerini de korudu.

“Dede Korkut” etrafında şekillenen destan, masal ve müzik geleneği Türkiye'nin başta kuzeydoğusu olmak üzere ülke genelinde yaşatılıyor.