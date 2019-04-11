Datça'da açık hava müzesindeki heykellere vandal saldırı!

Muğla'nın Datça ilçesindeki Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nin (UKKSA) bahçesinde açık hava müzesinde sergilenen tanrıça heykellerine saldırı gerçekleşti. 200 mermer heykelden ikisi tamamen, ikisi de kısmen parçalandı. Jandarma, saldırgan veya saldırganların belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Muğla'nın Datça ilçesindeki Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) açık hava müzesinde sergilenen heykellere saldırı düzenlendi.

Heykellere, dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler saldırıda bulundu. UKKSA'da, dokuz yıldır oluşturulan ortak çalışma gruplarında yerli-yabancı heykeltıraşlar, hayallerindeki tanrıça figürlerini mermerde şekillendirdi. Yapılan heykellerden 200'ü, UKKSA'nın bahçesinde oluşturulan açık hava müzesinde sergilenip, satışa çıkarıldı.

Heykellerden ikisi tamamen parçalandı, ikisi de devrilerek hasar gördü. Yapılan incelemelerin ardından olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

'BARBAR BİR DÜZENDE YAŞIYORUZ'

UKKSA Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Metin, konuya ilişkin soL'a değerlendirmelerde bulundu. Hasarın 40-50 bin TL civarında olduğunu belirten Metin, "Jandarma geldi, araştırılıyor. Barbar, sanata, kültüre, bilime düşman olan, köpekleri öldüren bir sistem içerisindeyiz" diye konuştu.

Metin, bu tip saldırıların karşısında boyun eğmeyeceklerini belirterek, "Umutlarımızı yitirmeyeceğiz. Bilim ve sanat üstün gelecek" dedi.