Celal Kadri Kınoğlu, 'Temel Oyunculuk Çalışması' ile NHKM'de

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yıllarca emek veren ve geçen 20 yılda çok sayıda genci konservatuar ve tiyatro okullarına hazırlayan sanatçı Celal Kadri Kınoğlu ile 'Temel Oyunculuk Çalışması', 24 Mayıs Cuma günü Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Kadıköy’de gerçekleşecek.

Tiyatrocu Celal Kadri Kınoğlu ile Temel Oyunculuk Çalışması 24 Mayıs Cuma günü 19.30-22.00 saatleri arasında Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Kadıköy’de gerçekleşecek.

Tiyatro, sinema ve televizyon için oyunculuğa dair soruların yanıtlanacağı, deneyimlerin paylaşılacağı çalışma her yaştan tüm meraklılarının katılımına açık.

Konservatuvara hazırlananların da katılabileceği çalışmaya ilgililer; klasik ya da modern, yerli-yabancı bir tirat, 2 kişi katılacak olanlar bir sahne çalışmış olarak ya da yalnızca oyunculuğa dair merak ettikleri sorularla dahil olabilecekler.

Atölye detayları ve kayıt için: [email protected] – 0216 414 22 39