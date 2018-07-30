Caz trompetçisi Tomasz Stanko hayatını kaybetti

Polonyalı trompetçi Tomasz Stanko, pazar günü 76 yaşında hayatını kaybetti. Özgür caz ve avagart tarzıyla bilinen sanatçı 'Avrupa'nın en yenilikçi caz trompetçisi' olarak tanımlanıyordu.

Polonyalı trompetçi, orkestra şefi ve besteci Tomasz Stanko, pazar günü 76 yaşında hayatını kaybetti.

Özgür caz ve avangart tarzıyla bilinen Stanko, Miles Davis ve Chet Baker gibi caz trompetin ilk ikonlarından etkilenmiş, daha sonrasında Ornette Coleman ve Don Cherry gibi daha serbest biçimde besteler veren isimleri örnek almıştı.

"Avrupa'nın en yenilikçi caz trompetçisi" olarak tanınan Stanko, caz piyanisti Adam Makowicz ve Krzysztof Komeda ile kurduğu grupların ardından çalışmalarına solo olarak devam etti. 2002 yılında Avrupa Caz Ödülünü kazanan sanatçının, film ve tiyatro oyunları için besteleri de bulunuyor.