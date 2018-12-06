Tiyatro ve sinema oyuncusu Candan Sabuncu yaşamını yitirdi. ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’, ‘Bir Ata Krallığım’, ‘Kanlı Düğün’ gibi pek çok oyunda yer alan Candan Sabuncu son olarak 'Kabadayı' adlı filmde rol almıştı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Candan Sabuncu yaşamını yitirdi. 1944 doğumlu olan Sabuncu, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunuydu. Uzun yıllar boyunca kadrosunda olduğu Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda yer alan sanatçı, tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de rol almıştı.

2002 yılında 6. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü alan Sabuncu’nun vefatını Oyuncular Sendikası Twitter hesabından duyurdu.

Değerli tiyatro ve sinema oyuncusu Candan Sabuncu'yu kaybettik. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/TaXYVqLrAb — Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) 6 Aralık 2018

Sabuncu’nun rol aldığı tiyatro oyunları arasında Ceza Kanunu, Kafkas Tebeşir Dairesi, Şvayk İkinci Dünya Savaşında, Aile Şerefi, Kanlı Düğün, Kadınlar da Savaşı Yitirdi, Bahar Noktası, Bir Ata Krallığım, Antonius ile Cleopatra, Sarı Naciye, Hisse-i Şayia yer alıyor. Son olarak 2007 yapımı Kabadayı adlı filmde oynayan Sabuncu, Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, Arabesk, Çıplak Vatandaş, Bitmeyen Yol gibi filmlerde de rol almıştı.