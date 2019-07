Can Yayınları’ndan 'Kürdistan sansürü' açıklaması

Paulo Coelho'nun Can Yayınları'ndan çıkan ‘11 Dakika’ romanındaki 'Kürdistan' sansürü, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisine neden olmuştu. Can Yayınları'nın sahibi Can Öz, ‘tepki gösteren okurlar haklı’ derken, çevirmen Saadet Özen sansürü kendisinin yapmadığını ifade etti.

Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho’nun, Saadet Özen çevirisiyle, Can Yayınları tarafından yayımlanan '11 Dakika' adlı romanındaki "Kürdistan" sözünün sansürlenmesiyle ilgili yayınevinden açıklama geldi. 'EDİTÖRÜNÜ BİLMİYORUM' Tepkilerin ardından sosyal medya aracılığıyla açıklama yapan Can Yayınları sahibi Can Öz, "Paulo Coelho 11 Dakika'daki çeviriyle aslı arasındaki farkların sorumlusunu, editörünü bilmiyorum. Baskı çok eski. Ancak yayıncının böyle kafasına göre metne müdahale hakkı yoktur. Tepki gösteren okurlar haklı. İlk baskıda düzelteceğiz" dedi.

ÇEVİRMEN SANSÜRÜ REDDETTİ Çevirmen Saadet Özen ise daha önce yaptığı çevirisini sosyal medya üzerinden paylaşarak, "her kimlik, halk, milliyet, din, cinsiyet, yönelim, bir diğeri kadar onurlu" dedi ve sansür yapmadığını ifade etti. Saadet Özen'in paylaşımı şöyle: Coelho hakkında açıklama yapmak istiyorum. Kitapta geçen "Kürdistan" kelimesini sansürlediğim iddia edildi, faşist, ırkçı, akla gelebilecek her tür hakaret sıralandı. Bakalım gerçekten bu kelimeyi kullanmaktan imtina eder miyim. Bu sayfalar, bir yıl önce çıkan bir çevirimden.+ pic.twitter.com/mQkpBXrffI — saadet özen (@zen_saadet) 14 Temmuz 2019