Cahit Berkay: Doğru bildiğimiz yoldayız

Sanatçı Cahit Berkay, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM) tarafından “Türk Sinemasını Geleceğe Taşıyanlar” adlı ödül gecesinde ödül almak üzere davet edildiğini ancak "Her şey çok güzel olacak" paylaşımının ardından ödülünün ertelendiğini açıkladı.

Sanatçı Cahit Berkay, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM) tarafından “Türk Sinemasını Geleceğe Taşıyanlar” adlı ödül gecesinde ödül almak üzere davet edildiğini ancak "Her şey çok güzel olacak" paylaşımının ardından ödülünün ertelendiğini açıkladı.

Kendisine verilmek istenen ödülün “konuşma süreleri yetmez” bahanesi ile iki ay sonraya ertelendiğini belirten Berkay, "Bana ödül vermekten vazgeçmelerinin asıl sebebinin bu paylaşım olduğunu bilmek hem üzücü hem de düşündürücü..." yorumuyla, önceki günlerde twitter üzerinde paylaştığı "YSK’nın iptal kararını üzüntüyle karşıladım, olacakları endişeyle takip ediyorum. Evladıma, torunuma, arkadaşlarıma, mesleğime ve ülkeme olan sevgim bu yaşıma kadar yolumu şaşırmama müsade etmedi. Sevmekten korkmayanlar ve vazgeçmeyenler sayesinde #herşeyçokgüzelolacak" sözlerine işaret etti.

'DOĞRU BİLDİĞİMİZ YOLDAYIZ'

Olaya ilişkin soL'a konuşan Cahit Berkay, "Ödülün meraklısı değilim. Biz doğru bildiğimiz yoldayız. Yarın çok daha güzel olacak" dedi. Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM) Başkanı Yılmaz Atadeniz'in ödülleri dağıtan 20 kişilik jürinin tamamının ödülü kendisine verdiğini söylediğini aktaran Berkay, "Ancak dün yine telefon geldi ve 2 ay sonra vereceklerini söylediler. Bir daldaki ödül bir yılda 2-3 defa verilmez" dedi.

Kendisinin layık görüldüğü ödülleri geri çevirmediğini belirten Berkay, "Bu yaştan sonra paraymış şöhretmiş pek umurumda değil. Ödülün meraklısı değilim. Bunu yüzlerine de söyledim" şeklinde konuştu. Olayın ardından sosyal medyada olumlu tepkiler aldığını vurgulayan Cahit Berkay, kurumdan kendisine yönelik yeni bir açıklama yapılmadığını belirterek "Yapıları, kafaları bizden çok uzakta. Aramaya yüzleri yok" dedi.

Sinema sanatçısı Parla Şenol da SESAM tarafından kendisine verilecek ödülün geri çekildiğini açıkladı. Şenol ödülün "süre kısıtı" nedeniyle geri çekildiğini belirterek, "Zaten 10 kişiye ödül verilecekti. Süre kısıtlamasının nedeni belli" dedi.