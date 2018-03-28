Bu kez Nâzım Hikmet'in kendisi sahnede

Yasaklama, engelleme ve sansür haberlerine her gün bir yenisinin eklendiği bugünlerde "Karanlığa karşı yaşasın tiyatro" diyerek aydınlanma bayrağını yükselten Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde bu akşam komünist şairin bizzat kendisi sahnede canlandırılacak.

Yasaklama, engelleme ve sansür haberlerine her gün bir yenisinin eklendiği bugünlerde "Karanlığa karşı yaşasın tiyatro" diyerek aydınlanma bayrağını yükselten Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde bu akşam (28 Mart 2018 Çarşamba) komünist şairin bizzat kendisi sahnede canlandırılacak.

Bu akşam 20.30'da sahnelenecek RAN oyunu Nâzım Hikmet'in şiirleri ve mektuplarından yararlanılarak oluşturulan bir tekstle seyirci karşısına çıkıyor.

Pek çok sinema ve dizi projesine imza atan tanınmış oyuncu Yurdaer Okur, Kadıköy'e kazandırdığı Entropi Sahne ile açıldığı kısa zamandan bu yana sahnelediği pek çok prodüksiyon ile tiyatro seyircisi tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Sahnede Nâzım Hikmet'i canladıran oyuncuya bir de viyolonselin eşlik ettiği oyun Nâzımseverlerce kaçırılmaması gereken bir içerik vaat ediyor.