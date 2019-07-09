Bu da Yeni Türkiye sansürü: Taranta Babu oyununu Müftülük yasakladı!

Oyun Sandalı ekibi tarafından sahnelenen, Harun Güzeloğlu’nun yönetmenliğini yaptığı, oyunculuğunu Cansu Fırıncı’nın üstlendiği 'Taranta Babu' oyunu, bu kez de Erzincan Müftülüğü tarafından sansüre uğradı. soL'a konuşan Cansu Fırıncı 'Oyun için izin valilikten çıkmış aslında ama müftülük tekst istiyor. Yani arkadaş bu ayet değil ki! Siz teksti okusanız ne anlayacaksınız?' dedi.

Oyun Sandalı ekibi tarafından sahnelenen, Harun Güzeloğlu’nun yönetmenliğini yaptığı, oyunculuğunu Cansu Fırıncı’nın üstlendiği 'Taranta Babu' oyunu, bu kez de Erzincan Müftülüğü tarafından sansüre uğradı.

Oyunun organizasyonunu üstlenen ekibin istenen tüm gereklilikleri yerine getirmesine ve dosyanın emniyet onayından geçip müftülüğe teslim edilmesine rağmen daha önce boş olan günlerin dolu olduğu ileri sürülerek sansüre imza atıldı. Söz konusu salonun kullanım hakkı, müftülüğe ait durumda.

Oyuncu Cansu Fırıncı ise müftülüğün oyunu engellemesine ilişkin soL’a açıklama yaptı.

SALON VERMEYECEKLERİ AŞİKAR DİYE MHP'Lİ BELEDİYE'YE BAŞVURULMADI

Fırıncı “Ülkede bir il düşünün, o ilde yalnızca iki salonda tiyatro oyunu oynama ihtimaliniz var. Bir belediyenin salonu bir de ne hikmetse müftülüğe ait olan konferans salonu. Belediye büyük bir (!) değişim ve dönüşüm sonucu Erzincan’da AKP’den MHP’ye geçmiş. Ve profesyonel bir tiyatro topluluğunun oynayacağı oyun için, bu iki salon dışında ihtimaliniz yok. Şimdi zaten MHP’li bir belediye bizim oyunumuzu Amasya’da yasaklamıştı bundan birkaç ay önce. Dolayısıyla Erzincan’da oyunu sahnelemek isteyen dostlarımız da, belediyeye başvurmamışlardı bile. Salon vermeyecekleri aşikar olduğundan. Geriye kalıyor müftülüğün salonu. Müftülükten tiyatro oyunu için gün istemenin garabetini de artık Türkiye’nin içine düşürüldüğü bu durumla açıklayabiliriz ancak ve ancak” diye konuştu.

MÜFTÜLÜK OYUNU OKUMAK İSTEDİ

Kentteki iki salondan birinin müftülükte olmasının da araştırılması gerektiğini vurgulayan Fırıncı, “400 kişilik bir salon ve Erzincan gibi bir yerde, düşünün. Bu salon, daha önce başka bir amaçla yapıldı ve devredildi diye tahmin ediyorum. Bilmeden söylüyorum ancak böyle olmuş olmalı diye düşünüyorum” dedi.

Fırıncı, oyunun sansürlenmesine ilişkin ise şunları söyledi:

“İşin bir diğer garip tarafı da, oyun için sonuçta 'oynanabilir izni' valilikten çıkmış aslında müftülük sizden tekst istiyor. Yani arkadaş bu ayet değil ki! Siz teksti okusanız ne anlayacaksınız? Okuduklarından müftülük çalışanları bunun çözümlemesini nasıl yapacak? Bu oyun sonuçta faşizmi hicvediyor. Eğer bu oyundan müftülük çalışanları, müftülüktkeki yetkililer ya da müftünün kendisi rahatsız olduysa, faşizmin hicvedilmesinden, eleştirilmesinden demek ki rahatsız olmuş."

Taranta Babu oyununun faşist Mussolini İtalyası’nda geçtiğini hatırlatan Fırıncı "Demek ki faşist Mussolini İtalyası’na Türkiye’nin benzediği yerlerden değil de, benzemediği yerlerden rahatsız olmuş. Neden bu kadar az benziyor diye rahatsız olmuş demek ki. Yani bunun bizim açımızdan başka bir açıklaması yok" diye konuştu.

"Tiyatroları istedikleri kadar yasaklamaya çalışsınlar, bir yer yasaklıyorlar 20 ayrı yerden ‘o oyunu burada da oynayın’ diye davet geliyor" diyen Fırıncı şöyle konuştu:

'ELBET ERZİNCAN HALKI AYDINLIKTAN YANA BİR SEÇİM YAPACAK'

"Bu ülke daha henüz o kadar ölmedi. Türkiye daha henüz o kadar bitmedi. Bitirmeleri, öldürmeleri de mümkün değil. Bu ülkede aydınlıktan, emekten yana, eşitlikten yana, Nâzım Hikmet’in temsil ettiği değerlerden yana milyonlarca insan var. Dolayısıyla öyle bir yerde yasaklayıp bizim sesimizi kısabileceklerini zannediyorlarsa yanılıyorlar. Bunu da kısa süre içerisinde bizim açıklayacağımız yaz turnesi programıyla anlayacaklar zaten. Erzincan’daki dostlarımız ise başka iyi olanaklar yaratmaya çalışıyorlar. Daha önce Maraş Pazarcık’ta boş bir alana sahne kurup oynadık mesela. Gerçekten büyük bir emek harcadık ve olmayan bir sahneyi yaratıp orada oynadık. Erzincan’da da benzeri şekilde bakıyorlar, alan yaratmaya çalışıyorlar. Öyle bir olanak sağlanabilirse, gidip oyunumuzu oynayacağız. Sağlanamazsa da elbet bir gün Erzincan halkı da aydınlıktan yana bir seçim yapacak ve belediyesini gericilerden temizleyecektir.”

Oyun Sandalı ekibi, yasaklama nedeniyle kamuoyuna ve Erzincan halkına dün bir açıklama yapmış ve pes etmeyeceklerini vurgulamıştı.