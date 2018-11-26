'Borç' filmi seyirciyle buluşuyor

37. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü kazanan Borç filmi, bu hafta seyircisiyle buluşacak.

37. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde "En İyi Film" ödülünü, Boğaziçi Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü, Malatya Film Festivali'nde ise "En İyi İlk Film" ödülünü kazanan Vuslat Saraçoğlu imzalı Borç filmi, 30 Kasım'da sinemalarda olacak.

Filmin ön gösterimi ise 28 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Filmin konusu:

Tufan, karısı Mukaddes ve kızı Simge ile birlikte Eskişehir’de yaşayan bir adamdır. Tufan'ın hayatını idame ettirmek için çalıştığı yer ise küçük bir matbaadır. Her gün evden işe, işten eve giden bir adam olan Tufan'ın bu düzenli ve sıradan hayatı, bir gece yaşanan kriz sonucunda değişiverir. Ailenin yan dairede yalnız yaşayan komşuları Huriye aniden fenalaşır. Huriye'ye bakan doktor, Huriye’nin bir süreliğine bakılması gerektiğini, yoksa risk faktörlerinin mevcut olduğunu söyler. Fakat ona bakabilecek kimse yoktur. Tufan Huriye’yi ortada bırakmayı göze alamaz ve iyileşene kadar ona evinde bakmaya karar verir. Yaşadığı kimi korku ve kaygıların sonucunda Tufan’ın “iyilik” hali önemli sınavlardan geçecektir...

BORÇ: İYİLİK YAPMAK HER ZAMAN İYİ BİR ŞEY Mİ?

Filmin yönetmeni Vuslat Saraçoğlu, filme ilişkin soL'un sorularına yanıt vermiş, "Hayat insana çok kötü dersler verebiliyor. Aynı zamanda çok güzel ödüller de sunuyor. Tufan gibi kişiler genellikle orta yolu kolladıkları ve kimseyle zıt düşmemek gibi bir kaygıyı yaşamlarının asli unsuru haline getirdiklerinden hayat içinde kaynayıp gidebiliyorlar" demişti.