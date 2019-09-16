Bol yasaklı bir sezonun ardından Taranta Babu Kadıköy'de

Nâzım'ın ünlü şiirinden uyarlanan Taranta Babu, yeni sezona Kadıköy'ün özgür bahçesinde giriyor. Çarşamba günü Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin bahçesinde sahnelenecek oyun, geçen sezonda üç farklı ilde yasaklanmış, yasaklama kararları ve yasaklayanların açıklamaları 'vatandaşı olduğumuz için' eğlendirmese de çokça konuşulmuştu.

Oyun Sandalı ekibinin Nâzım Hikmet’ten sahneye uyarladığı, Harun Güzeloğlu’nun yönettiği, Cansu Fırıncı’nın tek kişilik performansıyla sahnelenen Taranta Babu, geçtiğimiz sezon üç farklı ilde peş peşe yasaklandı. Yasaklanması bir soru önergesiyle de meclis gündemine taşınan oyun, Amasya'da belediye başkanı, Erzincan’da Müftü ve Gebze'de AKP’li Belediye tarafından yasaklandı.

'NEME LAZIM, RAMAZAN'DA KAFA KARIŞTIRMAYALIM'

MHP’li belediye başkanının yasaklamaya ilşkin basına verdiği “Ramazan ayında halkın kafasının karışmasına gerek yok” demeci gazetelerde ve sosyal medyada uzun süre gündem ve alay konusu oldu.

Taranta Babu, Türkiye tiyatro tarihine bir de bir müftü tarafından yasaklanan ilk oyun olarak girdi. Müftülük çalışanlarının ve müftünün ilk kez Nâzım Hikmet okumak zorunda kalmış olabileceği düşüncesiyse sanat çevrelerini heyecanlandırdı.

GEBZE'DE GÖZLE GÖRÜNMEYEN TADİLAT

Son olarak Gebze’de belediyenin salonları apar topar tadilata soktuğu açıklamasını yaptıran oyunun yasaklanma haberinden sonra Gebze’de yaşayan yurttaşlar salonda tadilat olmadığına dair tanıklıklarını sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdu.

Tüm ülkede gündeme yasaklanma haberleriyle giren oyun Taranta Babu yeni sezonu 18 Eylül Çarşamba günü saat 21.00’de Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin bahçesindeki gösterimiyle açacak.

Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Bahçesi

18 Eylül 2019 Çarşamba

Saat 21:00