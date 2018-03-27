Kadıköy Tiyatroları Platformu'nun çağrısıyla Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezinde toplanan tiyatrocular, 'Özgür sanat, özgür tiyatro' sloganıyla yürüyüş düzenledi.

Kadıköy Tiyatroları Platformu'nun çağrısıyla, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlamak için Kadıköy'de bir araya gelen tiyatro oyuncuları, yönetmenleri, tiyatro çalışanları ve tiyatroya gönül veren yurttaşlar tarafından yürüyüş düzenlendi.

Saat 17:00'de Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanan kitle, "Bir hayalden bir dünya kuranların günü kutlu olsun" pankartıyla Süreyya Operası önüne geldi.

Süreyya Operası önünde, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü bildirisi tiyatro sanatçısı Metin Çoşkun tarafından okundu.

Bildirinin ardından başlayan yürüyüş, Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Parkı'na kadar devam etti.

'KUTLU OLSUN İNSANSININ KENDİNİ SANATLA SAVUNMASI'

Burada Kadıköy Tiyatroları Platformu tarafından hazırlanan basın açıklaması okundu.

Açıklamada, "Bugün 27 Mart. Bugün binlerce sahnede milyonlarca göz kendi hayatına tanıklık edecek. Dün olduğu, yarın olacağı gibi. Sahneden sesler yayılacak. Kulak verelim bu sese. Bu ses bir kabustan uyanan kadının, bir emekçinin öfkesinin, bir gencin ilk aşkının sesi olabilir. Bu ses, bir hayalden bir dünya yaratanların sesidir. Bu ses, hayatı düşlerle yoğurup, sizi kendi avuçlarınıza bırakanların sesi, bu ses tiyatronun sesidir. Bugün 27 Mart. Dünya tiyatrolarının kararlılığının en güçlü duyulduğu gün. Vardık, varız, var olacağız. Bugün binlerce sahnede milyonlarca göz kendi hayatına tanıklık ediyor. Shakespeare'in kadim cümleleri, Vasıf Öngören'in sesi hala çelik gibi sağlam. Haldun Taner'i dinleyelim, Bertolt Brecht'i, Lorca'yı: cesareti, hüznü, inancı, aşkı, inadı, öfkeyi, acıyı, direnişi, anlamayı, kahkayı. Emperyalist devletlerin barbarlığına karşı, tiyatronun insanı savunmasının yeni yaşı. Kutlu olsun insanın kendini, düşlerini, sanatla savunması. Tiyatro kapılarının polislerce dolaşıldığı, sansürün, yasakların A4 kağıtlarına remi mühürlerle yazıldığı, umudun, barışın sesinin kısılmaya çalışıldığı bu zamanlarda, yaşasın bir hayalden bir dünya yaratanların çılgınlığı" ifadelerine yer verildi.

'TİYATRONUN ASIL GÖREVİ...'

Yürüyüşe katılan sanatçı Orhan Aydın, tiyatronun görevleri olduğunu belirterek, "Yalnız burada değil, dünyada bir çok sahnede, sokaklarda, meydanlarda, insanın olduğu her yerde Dünya Tiyatro Günü kutlanıyor. Dünyanın içinden geçtiği çok önemli bir süreç var. Savaşlar, kan, zulüm, kin, nefret ve düşmanlık... Yalnız insan için değil, doğa için de bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Kapitalizm önce insanı kirlettiği için hayatta kirleniyor. Tiyatronun buradaki temel görevi bütün bunlara karşı duvar olmak. 2018 yılının Dünya Tiyatro Günü'nün tek meselesi barışı, eşitliği, özgürlüğü halkı ile beraber kışkırtmak olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'TİYATRO YARATICIDIR, HAYATA MÜDAHALE EDER'

Tiyatro sanatçısı Metin Çoşkun ise, "Tiyatro yaşamımızdaki en önemli şeylerden biri. Tiyatrosuz bir dünya düşünmek zor. Tiyatro yaratıcıdır, değiştiricidir. Hayata müdahale eder, yön verir. Tiyatro tek başına değiştiremez ama değiştirmenin yollarını açar. İnsanı değiştirir. İnsanı değiştirmek, dünyayı değiştirmenin bir yoludur" dedi.

Tiyatrocuların yürüyüşüne Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'da destek verdi.