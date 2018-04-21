Bilim ve Aydınlanma konferansları fizik oturumlarıyla devam etti

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) tarafından başlatılan konferanslar dizisi Nisan programı devam ediyor. İstanbul'da düzenlenen ve Nevzat Evrim Önal'ın konuşmacı olduğu "İnsan bencil midir" konulu konferansın ardından Ankara ve İzmir'de fizik konferansları düzenlendi.

Ankara'da düzenlenen ilk oturumda evrenin genel yasaları ele alındı. Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin alt çalışma birimi olan Maddenin Temel Hareketleri Bilim Alanı üyesi fizikçiler tarafından hazırlanan konferansta, evrenin ve maddenin oluşumuna dair öne sürülen fizik kuramları tartışıldı.

İlk oturumda, Stephen Hawking'in yaşam öyküsünden bazı notlar paylaşıldı ve modern kozmolojiye katkıları tanıtıldı. Akademi'nin alt çalışma birimi olan Maddenin Temel Hareketleri Bilim Alanı üyesi fizikçiler tarafından hazırlanan konferansta, evrene dair bilgilerimizin güncel standart yorumu ve bunun kuramsal arka planında yer alan ünlü Genel Görelilik kuramına dair temel kavramlar tanıtılırken, bunlardan türetilen felsefi idealizmin eleştirisine dair görüşler sunuldu.

"DİLİNDE GİZEM, SIR, BİLİNMEZLİK OLAN HER BİLİMCİ YALAN SÖYLEMEKTEDİR"

İzmir'de düzenlenen konferansta ise Prof. Dr. Hasan Karabıyık "Bilimden bilgisizliğe kuantum fiziği" başlıklı bir konuşma yaptı.

Aynı zamanda Bilim ve Aydınlanma Akademisi üyesi olan Karabıyık, yaklaşık üç saat süren ve katılımcıların yoğun ilgisi ile izlenen konferansta kuantum fiziğinden kara deliklere bir çok güncel bilim tartışmasına dair kapsamlı bilgi verdi. Kuantum fiziğinin gerici ideologlar tarafından kasıtlı olarak saptırıldığına değinen Karabıyık "dilinde gizem, sır, bilinemezlik olan her bilimci yalan söylemektedir" dedi.

Einstein, Heisenberg, Bohr gibi 20. yüzyılın önde gelen fizikçilerinin düşüncelerine ayrıntılı olarak değinen Karabıyık "belirsizlik ilkesi" ile postmodernizm ve sosyalizmin çözülüşü arasındaki ilişkiye de değindi.

Konuşmasının son bölümünü Stephen Hawking'e ve kozmoloji tartışmalarına ayıran Karabıyık karadeliklerden "büyük tasarımcı" tartışmalarına kadar güncel ve popüler konularda teorik fiziğe dair önemli bilgiler verdi. Önümüzdeki on yıllar içinde evrenin oluşumuna dair yeni deneysel bilgilerin ortaya çıkabileceğine değinen Karabıyık evrenin bir karadelik teorisi ile açıklanabileceğini de belirtti. Katılımcılardan gelen sorularla konferans sona erdi.

Ankara ve İzmir'de düzenlenen Bilim ve Aydınlanma konferansları geçtiğimiz haftalarda aramızdan ayrılan İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in anısına ithaf edildi.

HAFTAYA ANTALYA'DA MARKSİST ARTIK DEĞER TEORİSİ ELE ALINACAK

Bilim ve Aydınlanma konferanslarının Nisan ayağı 28 Nisan Cumartesi günü Antalya Tabip Odası'nda düzenlenecek olan "Marksist artık-değer teorisi" oturumu ile sona erecek. İktisatçı ve akademisyen Mustafa Şanlı tarafından sunulacak olan konferansın başlama saati 15:00.