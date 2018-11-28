Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin konferansları sürüyor: Ankara, İstanbul, Tarsus, Adana

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin (BAA) Kasım-Aralık konferansları Ankara, İstanbul, Tarsus ve Adana'da devam edecek.

İlk olarak 15 Ekim 2017’de Ankara’da, sonrasında İzmir ve İstanbul’da düzenlenen “Sovyetler Birliği’nde Bilim Sempozyumu” ile kuruluşunu ilan eden Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) birinci yılını geride bıraktı.

2018 yılıyla birlikte farklı ve güncel konularda aylık konferanslar dizileri başlatan BAA, Kasım ve Aralık ayı konferanslarına devam ediyor.

1- İnsanın Evrimsel Geçmişi | Hakan Mutlu

29 Kasım 2018, 18:30 | Ankara | Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Konur Sokak, Kızılay

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Aralık ayında Ankara’da gerçekleştireceği konferansta, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Hakan Mutlu’nun sunumuyla ilk Homo türlerinin ortaya çıkışından bu yana insanın evrimsel geçmişi ele alınacak.

2- Neolitik Üretim Biçimleri: İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş | Alâeddin Şenel

1 Aralık 2018, 15:00 | İstanbul | Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Ruhi Su Salonu, Bahariye Caddesi Ali Suavi Sokak No:7, Kadıköy

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık ayında İstanbul’da gerçekleşecek konferansta, “İnsanlık Tarihi” ve “İlkel Topluluktan Uygar Topluma” kitaplarının yazarı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi Alâeddin Şenel’i konuk ediyor. İlkel topluluktan uygar topluluğa geçerken üretim biçimleri ve ilişkileri üzerine gerçekleşecek konferansta, tarihsel süreç içerisinde insan topluluklarının neolitik dönemdeki üretim biçimleri ele alınacak.

3- Feuerbach’tan günümüze Militan Ateizmin Diyalektik Eleştirisi | Nevzat Evrim Önal

2 Aralık 2018, 13:00 | Mersin | Felsefe Okulu, Gözlükule Mah. Abdi İpekçi Cad. No:86 Tarsus

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin, Aralık ayında Tarsus’ta gerçekleştireceği ve konuşmacı olarak Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Evrim Önal’ın katılacağı konferansta Karl Marx ve Friedrich Engels’in ortaya koyduğu tarihsel materyalizm kuramından yola çıkıp kapitalist üretim biçimi ve buradan temel alan dinsel ideoloji ve kurumsallaşmanın diyalektik ve tarihsel olmayan eleştirisi üzerine konuşulacak.

4- İnsan Bencil Midir? | Nevzat Evrim Önal

2 Aralık 2018, 16:00 | Adana | Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Reşatbey Mahallesi 5 Ocak Caddesi No:36 Seyhan

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin, Aralık ayında Adana’da gerçekleştireceği ve Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Evrim Önal’ın konuşmacı olarak katılacağı konferansta, bencillik kavramının ne olduğu, tarihte ilk bencilliğin ne zaman ortaya çıktığı soruları üzerinden bencilliğin insanın doğasından kaynaklandığı tezinin eleştirisi ile ilk bencilliğin ortaya çıkmasında toplumsal koşulların değişmesi ve sınıflı toplumların ortaya çıkmasının rolü ele alınacak.