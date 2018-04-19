Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nde tartışıldı: İnsan bencil midir?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin her ay düzenlediği konferansların Nisan ayı programı Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İnsan bencil midir" başlıklı sunumla başladı.

Çalışmalarına geçtiğimiz sonbaharda başlayan Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin Nisan ayı konferansları, dün Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde (NHKM) Dr. Nevzat Evrim Önal tarafından gerçekleştirilen "İnsan bencil midir" başlıklı sunumla başladı.

Yoğun bir katılımla başlayan konferanslar dizisi bugün Ankara'da, 20 Nisan'da İzmir'de ve 28 Nisan'da Antalya'da yapılacak sunumlarla devam edecek.

BENCİLLİĞİN SINIFSALLIĞI

Bencil davranışların insan doğasının bir parçası mı olduğu, koşulların bir sonucu olarak mı geliştiğinin ele alındığı sunumda, öncelikle bencilliğin insana dair tüm özellikler gibi tarihsel bir bağlamı olduğu vurgulandı. İnsanlığın birbirlerine karşı bencil davranışlarının tarihte sınıflı toplumların ortaya çıkışıyla birlikte geliştiğini vurgulayan Önal, tarih öncesinde insanın mücadelesinin doğayla olduğunu, sınıflı toplumlarda ise başlıca mücadelenin toplumsal sınıflar arasında olduğunu vurguladı. "Tarihte ilk bencillik bireyler değil sınıflar arasında olmuştur" diyen Önal, tüm bireysel bencilliğin kaynağının da bu sınıfsal bencillik olduğunu ifade etti.

"BURJUVAZİ BENCİLLİĞİ MEŞRULAŞTIRIR"

Kapitalist toplumda ise daha önceki tüm toplumlardan farklı olarak, bencilliğin yalnızca bir davranış değil, aynı zamanda toplumun ideolojik dayanaklarından biri olduğunu vurgulayan Önal, sözlerini "Burjuvazi, nasıl kendi çıkarlarını herkesin çıkarları gibi göstermeye ihtiyaç duyuyorsa, kendisinin çıkarına olan davranış kalıplarını da herkesin çıkarınaymış gibi göstermeye ihtiyaç duyar" diye sürdürdü.

"Bencillik burjuvazinin çıkarınadır; gerçekten de, sınıfların genleri olsa, burjuvazinin geni bencildir" diyen Önal, işçi sınıfının ise bu ideolojik kuşatma ile bireysel bencil davranışların çıkarlarına uygun olduğuna inandırıldığını, böylelikle sermaye sınıfının kendi bencilliğini de meşrulaştırma fırsatı bulduğunu söyledi.

Kapitalizmin tarihi boyunca burjuva bilim ve ideolojisinin temel meselelerinden birinin bu olduğunu ifade eden Önal; aynı zamanda bencilliğe olan yaklaşımın da sermaye sınıfının dönemsel ihtiyaçlarını yansıttığını belirtti. Çeşitli dönemlerde konuyu ele alan ünlü bilim insanları ve filozofların yazdıklarından örnekler veren Önal; Adam Smith, Friedrich Nietzsche, Ayn Rand, Richard Dawkins ve Yuval Noah Harari'nin kimi eserlerine dair değerlendirmeler ve alıntılar yaptı.

Konferans, katılımcıların katkı ve sorularıyla sona erdi.

KONFERANS PROGRAMI

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin Nisan ayı konferansları, bugün Maddenin Temel Hareketleri Bilim Alanı üyeleri tarafından Ankara NHKM'de yapılacak olan, "Stephen Hawking anısına, Bir Evren Resmi" başlıklı sunuşla devam edecek.

20 Nisan'da İzmir'de Bilim ve Aydınlanma Akademisi Toplantı Salonu'nda Prof. Dr. Hasan Karabıyık tarafından verilecek olan "Bilimden Bilgisizliğe Kuantum Fiziği başlıklı sunumun ardından konferans serisi, 28 Nisan'da Antalya Tabip Odası'nda Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şanlı tarafından verilecek olan Marksist Artık-Değer Teorisi başlıklı sunumla son bulacak.