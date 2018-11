Bernardo Bertolucci yaşamını yitirdi

Dünyanın önemli yönetmenlerinden Bernardo Bertolucci hayatını kaybetti. Yönetmen, 77 yaşındaydı.

İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci, Roma’daki evinde 77 yaşında yaşama veda etti. Bertolucci, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Komünist kimliğini yansıtan Devrimden Önce ve Konformist filmleriyle adını duyuran Bertolucci, 1972'de Marlon Brando ve Maria Schneider'in rol aldığı Paris'te Son Tango filmiyle dünya çapında ün kazandı.

Bertolucci, hayatı boyunca içlerinde En İyi Yönetmen Oscarı’nın da bulunduğu birçok prestijli ödülün sahibi olmuştu.

KİMDİR?

Bertolucci, Roma Üniversitesindeki öğrenimini yarıda bırakarak, Saolo Pasolini’nin Accatone (Dilenci) filmiyle yönetmen yardımcılığına geçti. Şiirler yayımladı, TV filmleri çevirdi. Sinemada Dostoyevski ve Borges’den yola çıkarak ruhbilimsel temalara değinmekle birlikte, toplumcu-siyasal yorumlara da geniş yer verdi.

Paris’te Son Tango filmi sinema dünyasında geniş yankılar uyandırdı. 5 saat 15 dakika uzunluğundaki Bindokuzyüz adlı yapımında, İtalyan solunun doğuşundan 1945’e kadar yaşadığı yetmiş yıllık serüveni sergiledi. Last Emperor (Son İmparator), 1987 en iyi yönetmen ödülüyle birlikte 9 dalda Oscar ödülü kazandı.

DİĞER FİLMLERİ

La Commare secca, 1962 (Korkunç Orakçı)

Prima della rivoluzione, 1962 (Devrimden Önce)

Il Canale, 1966

Partner, 1968

Amore e rabbia, 1969

La Strategia del ragno, 1970 (Örümceğin Stratejisi)

Il Conformista, 1971 (Konformist)

Ultimo tango a Parigi, 1973 (Paris'te Son Tango)

Novecento 1900, 1976 (1900/Bin Dokuz Yüz)

La Luna, 1979 (Ay)

La Tragedia di un uomo ridicolo, 1982

L'Ultimo Imperatore, 1987 (Son İmparator)

The Sheltering Sky, 1990 (Çölde Çay)

Il piccolo Buddha, 1993 (Küçük Buda)

Io ballo da sola, 1996 (Çalınmış Güzellik)

L'Assedio, 1998 (Teslimiyet)

Ten Minutes Older: The Cello, 2002

I Sognatori, (Düşler, Tutkular & Suçlar)2003

Me and You, 2012 (Ben ve Sen)