'Berlin Kadrajı' Kadıköy'de

'Berlin Kadrajı' adlı fotoğraf sergisi, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde fotoğraf severlerle buluştu.

“Berlin Kadrajı” adlı fotoğraf sergisi, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde fotoğraf severlerle buluştu. Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Levent Karaoğlu tarafından yürütülen Fotoğraf Atölyesi katılımcıları ve Klaus W. Eisenlohr yönetimindeki Friedrichshain-Kruezberg Halk Eğitim Merkezi fotoğraf öğrencilerinden oluşan grubun gerçekleştirdiği fotoğraf projesinde İstanbul’dan 8 ve Berlin’den 5 fotoğrafçı bir hafta boyunca Berlin’i fotoğrafladı.

Eylül 2018 tarihinde İstanbullu ve Berlinli fotoğrafçılar, Foto-Tandem isimli bir haftalık fotoğraf çalıştayına katılmak üzere Berlin'de buluştu. Karışık, küçük gruplar halinde Berlin'de çok kere sahaya çıkıldı ve çekilen fotoğraflar üzerinde tartışıldı. Farklı biçim, soyutlama, ışık, renk ve zaman seçimleri yoluyla kentin tanınan mekanlarının değişik görüntülerine ulaşıldı. "Berlin Kadrajı" sergisi değişik bakış açılarından Berlin fotoğraflarını sunuyor.

Sergi, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde gezilebilir.



