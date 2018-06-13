Belçika'da Şirinler Köyü canlandırıldı

Belçika, Şirinler'in 60'ıncı yılında hayranlarının VR teknolojisiyle Şirinler Köyü'nü ziyaret edebildiği bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Belçika, Şirinler'in 60'ıncı yılını kutlama vesilesiyle hayranlarına sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle Şirinler Köyü'nü dolaşma fırsatı sunuyor.

Şirinler, çizgi film sanatçısı Pierre Culliford tarafından 1958'de yaratılmıştı.

Gelen olumlu tepkilerin ardından, gelecek yıl aynı teknolojik yöntemle Şirinler'in bir çizgi roman serüvenini canlandırma kararı alındı.

Brüksel Expo'da canlandırılan, ziyaretçilerin Şirinler Köyü'ne yolculuk yaptığı ve kötü karakter Gargamel'le savaştığı Şirinler gösterisi Ocak 2019'a kadar sürecek.

Şirinler Belçika'da çikolata, waffle ve birayla birlikte ulusal bir sembol olarak görülüyor.

Organizatörler gösterinin önümüzdeki beş yıl içinde ABD'de, Avrupa ülkelerinde ve Asya ülkelerinde gerçekleştirilmesini umuyor.