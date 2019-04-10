Bademler'de tiyatro deyince...

Bademler, İzmir'in Urla ilçesinden kendine özgü bir köy... Çocuk Oyuncakları Müzesi'yle, Atatürk İl Halk Kütüphanesi şubesiyle, Türkiye'nin ilk köy tiyatrosuyla... Bademler Tiyatrosu'nun 'Hoş Geldin Amerika' adlı ağıt komedi türündeki 2 perdelik oyunu 13 ve 20 Nisan'da sahnelenecek.

İzmir’in Urla ilçesinin bir köyü olan Bademler, bir Çocuk Oyuncakları Müzesi’ni, İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi’nin bir şubesini, Türkiye’nin ilk köy tiyatrosunu bulundurmasıyla hem tarihi hem de kültürüyle alışılagelmiş köy tanımının dışına çıkıyor.

Bademler aynı zamanda, Necati Cumalı’nın yazdığı romandan Metin Erksan tarafından filme uyarlanan “Sussuz Yaz” ve Atıf Yılmaz’ın yönettiği “Pembe Kadın” filmlerine de ev sahipliği yapmasıyla tanınıyor.

Köyün hayatının bir parçası olan ve geleneksel hale gelen tiyatro serüveni, 1927 yılında bir yedek subay öğretmeni Mustafa Anarat’ın köye gelmesiyle başlamış. Aka Gündüz’ün Yarım Osman isimli oyunu, 1933’de köy meydanında ilk sergilenen oyun olmuş. Bademler köyünde, bir asıra yaklaşan bu gelenek, 1969 yılında, 150 kişi kapasiteli Bademler Köy Tiyatrosu binasının da açılmasıyla 100’den fazla oyun sergilenmiş.

HİÇBİR ZAMAN 'HOŞ GELDİN AMERİKA' DEMEYENLERE...

Bu yıl, 27 Mart Dünya Tiyatro gününde, “Hoşgeldin Amerika” adlı oyun, köy tiyatrosundaki ilk gösterimine çıktı.

1996 yılında T.C Kültür Bakanlığı Oyun Yazarlığı ödülüne layık görülen oyun, Bademler Köyü Koleji ve Bademler Doğal Yaşam Köyü’nün destekleriyle, Bademler Köyü Kültür Sanat Derneği sayesinde seyirciyle buluştu.

1946 yılında Marshall Yardım Planı ile ülkemize gelen Missouri gemisindeki emperyalistlerle, ülkede onları karşılayan halkın yaşadığı birçok çelişkiyi anlatan oyunun yazarı Haluk Işık, ağıt komedi türündeki 2 perdelik oyunun yönetmenliğini de üstleniyor.

Bademler Köyü sakinleri tarafından sergilenen “Hoşgeldin Amerika” 3 ve 7 Nisan’da kapalı gişe gösterimleriyle izlenmeye devam etti. Yoğun ilgi gören oyun, 13 Nisan ve 20 Nisan’daki gösterimleri için izleyicilerini bekliyor.