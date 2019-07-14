Aziz Nesin'in Toros Canavarı'na valilik yasağı

Giresun'un Halkalı Köyü'nde oynanması kararlaştırılan Toros Canavarı'na Valilik önce onay verdi ardından da “uygun görülmemiştir” diyerek yasak koydu. Geçtiğimiz günlerde Oyun Sandalı ekibinin Taranta Babu adlı oyununun Erzincan'da oynanması da müftülük tarafından engellenmişti.

Giresun'un Halkalı Köyü'nde oynanması kararlaştırılan Aziz Nesin'in Toros Canavarı'na Valilik önce onay verdi ardından da “Uygun görülmemiştir” diyerek yasak koydu.

Keşap Kaymakamlığı, tiyatro ekibine, “Araştırdık, uygun bulmadık” diye yazı yollarken, oyunu organize eden Emrullah Kabacaoğlu, “Hiçbir gerekçe göstermeden oyunumuzu yasakladılar. Hem köy halkı adına hem de ekip adına üzgünüz” dedi. KOTA Tiyatro Topluluğu’nun sergileyeceği oyun, 13 Temmuz’da sahnelenecekti.

GEREKÇESİZ YASAK

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre “Fındık sezonu yaklaşıyor. Yorucu geçecek bir sezonun öncesinde köyüm olan Halkalı'da neler yapabileceğimizi düşünürken köylülerle tiyatro gösterimi yapabileceğimizi konuştuk” diyen Emrullah Kabacaoğlu, şunları söyledi:

“Tiyatro oyununun metni ile kaymakamlığa başvurduğumuzda ilkin, gerekçe gösterilmeden, ‘oynatılamaz' kararı gerekçe sunulmadan elimize verildi. O gün köylüler olarak kaymakam ile görüşerek derdimizi anlattık. Ve vermesi gereken izini aldık. Sonrasında köylüler olarak tiyatronun duyurusuna ve hazırlıklarına başladık. Bir hafta boyunca Halkalı ve civar köylerde duyurduk. Bu süreçte tiyatro hazırlıklarını dayanışmayla yürütüyorduk. Köyden bir tane inşaat ustası arkadaşımız sahneyle, elektrikçi arkadaşımız ışıkla ilgileniyordu. Oyuna dört gün kala Kaymakam köye gelerek tiyatronun oynatılamayacağını, valilik tarafından engellendiğini söyledi. Valilikle görüşmeye gittiğimizde tiyatro gösteriminin yasaklanmasına dair herhangi bir gerekçe sunulmadı.”

Geçtiğimiz günlerde Oyun Sandalı ekibi tarafından sahnelenen, Harun Güzeloğlu'nun yönetmenliğini yaptığı, oyunculuğunu Cansu Fırıncı'nın üstlendiği Nâzım Hikmet'in 'Taranta Babu'ya Mektuplar'ından uyarlanan ‘Taranta Babu’ oyunu da Erzincan’da sansürlenmiş ve müftülük tarafından sahnelenmesi engellenmişti.

