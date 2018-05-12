Aziz Bibiana'nın kopan parmağı tartışmayı alevlendirdi: Eserler taşınmalı mı?

Bernini'nin 'Aziz Bibiana' heykelinin sergi için taşındığı sırada kırılan yüzük parmağı, bitmeyen bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. Sanat eserleri sergiler için taşınmalı mı?

Sanat tarihi profesörü Giovan Battista Fidanza, iki hafta önce Barok Kilisesi olan Santa Bibiana'da bir grup öğrenciye ders verirken, kendi deyimiyle "korkunç bir keşif" yaptı.

Gian Lorenzo Bernini'nin 1624 yapımı Aziz Bibiana heykelinde bir eksik vardı. Heykeltraşın ilk dini görevlendirmesinin ürünü olan eserin, sağ elindeki yüzük parmağı yoktu.

Heykel, 20 Şubat'ta sona eren Galleria Borghese'deki Bernini heykelleri sergisine ödünç verilmişti. 24 Nisan'da heykelin Santa Bibiana kilisesinin ana sunağındaki nişlerine dönüşü sırasında parmak kırıldı.

Rahip Augusto Frateschi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "En azından o paramparça değildi, tek parça halinde ortaya çıktı" dedi.

Restoratörler geçtiğimiz hafta parmağı yeniden düzenledi ancak İtalyan medyası çoktan hasarlı parmağın rüzgarı altına girmişti. Olay, İtalyan sanat dünyasında devam eden sanat eserlerinin sergiler için ödünç verilip verilmemesi gerektiği tartışmasını yeniden alevlendirdi.

ESERLERİ HAREKET ETTİRMEK STRES KAYNAĞI

“Bu olaydan sonra, sanat tarihçileri olarak, üzerinde düşünecek çok şeyimiz var” diyen Profesör Fidanza, öğrencilerine Roma Üniversitesi Tor Vergata'da asarlı heykel hakkında bir seminer verdi. Fidanza; “Sanat eserlerini hareket ettirmenin her zaman onlar için büyük bir stres olduğunu biliyoruz” dedi ve eserlerin sıcaklık, nem ve ulaşımın kendisinden kaynaklanan değişimlerden muzdarip olduğunu belirtti.

Fidanza'ya göre bir sanat eseri hasar gördüğünde, daha sonra onarılsa bile, “işin bütünlüğü sonsuza kadar kaybolur”. Sanat tarihçisi, kırık parmak “Barok dönemi için bir yara” olduğunu düşünüyor.

Sergi öncesinde, heykel 1943'te bir kez daha, II. Dünya Savaşı sırasında Roma saldırı altındayken yer değiştirdi. Geçtiğimiz Eylül ayında da, Kasım ayında açılacak serginin önünde, kamuya açık olarak restore edilen Borghese Galerisi'nin sundurmasına taşındı. Oysa bazı sanat tarihçilerine göre, heykel asla Santa Bibiana'daki nişinden taşınmamalıydı.

HEYKELİN ARTIK BİR ZİYARETÇİ KUYRUĞU VAR

Bir başka sanat tarihçisi Barok sanatı uzmanı Alessandro Valeriani ise, bu yer değiştirmenin Bernini açısından görsel sanatların birliği, mimarlık, resim ve heykel sanatı arasındaki ışık kaynaşmasını ilk deneyimleyişi olduğunu belirtti. Valeriani; “Heykelin kendi bağlamından uzaklaştırılması, onu Bernini'nin amaçladığı anlamından mahrum bırakıyor: çevredeki alanla etkileşime geçen bir heykel” ifadelerini kullandı.

Öte yandan parmağın kırılması, başka bir Barok üstadı Pietro da Cortona'nın fresklerini de içeren ve yalnızca normal turist parkuru dahilinde olan kilisenin ziyaretçi akınına uğramasını sağladı. Şimdi ilk kez ziyaretçiler, Aziz Bibiana'yı görmek için sıraya girecek.