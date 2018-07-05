Ayaş antik kenti 2000 yıl sonra perdelerini festivalle açıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan ve günümüzde Ayaş antik kenti olarak bilinen Elaiussa (Sebaste) antik kenti 2000 yıl sonra perdelerini Ayaş Antik Tiyatro Festivali ile açıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan ve günümüzde Ayaş antik kenti olarak bilinen Elaiussa (Sebaste) antik kenti 2 bin yıl sonra perdelerini Ayaş Antik Tiyatro Festivali ile açıyor.

Sanatseverler 3-8 Ağustos tarihleri aralığında, Roma döneminden kalma önemli bir eser olan 2000 yıllık Ayaş antik kentinde buluşacak. 2000 yıl sonra perdelerini yeniden açacak olan antik tiyatro, sanata gönül veren 500 konuğu ağırlayacak.

Festivale gelen misafirler, tarihi Ayaş antik kentinde çadırlarda konaklayacak. Konaklamalar festival komitesi tarafından sağlanacak. Katılımın ücretsiz olacağı festivalde tiyatro gösterilerinin yanı sıra sanat atölyeleri, söyleşiler, iletişim atölyeleri, müzik dinletileri, çeşitli sahne gösterileri sanatseverlerle buluşacak.

Hem Erdemli’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı hem de Erdemli halkını sanatla buluşturmayı hedefleyen Ayaş Antik Tiyatro Festivali’ne ilişkin açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, şunları söyledi:

“Binlerce yıl sonra bu sahnede yeniden oyunlar oynanacak. Zaman geçiyor, kültürler değişiyor ama tiyatronun birleştirici gücü her dönemde geçerliliğini koruyor. Ayaş’ta düzenlediğimiz bu festival; tarihin, tozlu sayfalardan çıkarılıp sahne ışıklarının altına getirilme hikayesidir.”

Katılımcıların "www.ayasantiktiyatro.com" adresine yapılan başvurulardan seçilerek, festival komitesi tarafından davet edileceği bildirildi.