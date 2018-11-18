'Ateşin Sahibi Kim?' seyirci ile buluştu

Nâzım Sahne'nin 'Ateşin Sahibi Kim?' adlı yeni çocuk oyunu, bugün Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde ilk kez seyirci ile buluştu

Nâzım Sahne'nin yeni çocuk oyunu “Ateşin Sahibi Kim?”, bugün Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde ilk kez seyirci ile buluştu. İlk oyunları “En Gerçek Masal”ın ardından “Ateşin Sahibi Kim?” İle seyirci karşısına çıkan Nazım Sahne ekibi, çocuk aklını hafife almayan, özenli ve yaratıcı bir çocuk tiyatrosu için üretmeye devam ediyor.

Çocuklar ve yetişkinlerin ilgiyle izlediği oyun, uygarlık tarihinin büyük dönemeçlerinden birinde, ateşin bulunduğu yerde başlıyor. Oyun, insanın ilkel atalarının doğa ile bütün ve barış içinde yaşadığı çok eski bir çağda bugünün sorularını soruyor. Mülkiyeti, tekilliği, otoriteyi bilmeyen neandartal insanın, bu kavramlarla hayali karşılaşmasında vereceği en basit, en gerçek, insana, akla, çocuğa en yakın tepkiyi araştırıyor ve bunu atalarımızın kullandığını hayal ettiğimiz, hiç bilmediğimiz bir dilde yapıyor. Taş devrinde geçen oyun görsel olarak da tarihsel bir canlandırma niteliğinde. Çocukların uygarlık tarihiyle ilişkisini merak üzerine kurmayı hedefliyor.

İnsanlık, bugünden çok uzak bir geçmişte, bilmediğimiz bir dilde, nesli tükenmiş bir insan türünün yaşamına yerleşerek sorduğumuz bu basit soruya hala cevap arıyor: Ateşin sahibi kim?

Yazan ve Yöneten: Tuluğ Ünlütürk

Hareket Danışmanı: Güray Dinçol

Pedagojik Okuma: Dr. Deniz Arık Binbay

Bilimsel Okuma: Ezgi Altınışık

Sahne Tasarımı: Tuluğ Ünlütürk

İlüstrasyon: Deniz Sülek

Müzik: Yapıcılar

Oynayanlar: Demet Ergün, Mehmet Okuroğlu, Mertcan Kayretli, Yaşar Durak