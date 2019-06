'Assos'ta Felsefe'nin bu yılki konusu Platon

Assos'ta Felsefe başlıklı uluslararası sempozyum, bu yıl Platon üzerine gerçekleştirilecek. Yurtiçi ve yurtdışından pek çok üniversiteden öğretim üyelerinin ve öğrencilerin katılacağı sempozyuma katılım ücretsiz. Toplantı Assos'ta 1-4 Temmuz tarihlerinde herkese açık olarak yapılacak.

19 yıldır düzenli olarak gerçekleşen ve gelenekselleşen Assos’ta Felsefe adlı etkinliğin bu yılki uluslararası toplantısı 1-4 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.

Aristoteles’in yaşamının bir bölümünü geçirdiği ve felsefe eğitimi verdiği antik Assos kentinde yapılan ve Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in öncülüğünde gerçekleşen sempozyum etkinliğine, yurtdışından ve yurtiçinden öğretim üyeleri, öğrenciler ve alan dışından felsefe meraklıları katılıyor.

Bu yılki sempozyum konusu, Antik Yunan filozofu Platon.

Aristoteles’in de hocası olan Platon’un, Etik, Siyaset Felsefesi, Ontoloji ve Epistemoloji alanındaki düşünceleri ve kuramları bu sempozyumda farklı bakış açılarıyla ele alınacak.

Sempozyuma, Prof. Dr. Anthony Price (University of London Birkbeck College), Prof. Dr. Christoph Horn (University of Bonn), Prof. Dr. Rachana Kamtekar (Cornell University), Doç. Dr. Cinzia Arruzza (New School for Social Research), Doç. Dr. Suzanne Obdrzalek (Claremont MacKenna College), Yard. Doç. Dr. Myrthe Bartels (Durham University), Yard. Doç. Dr. Naly Thaler (Hebrew University of Jerusalem), Yard. Doç. Dr. David Ebrey (Humboldt University of Berlin) ve Yard. Doç. Dr. Simon Weber (University of Bonn) konuşmacı olarak katılacaklar.

Etkinlik çerçevesinde aynı zamanda, Antik tiyatroda, Anne Monika Sommer-Bloch, bir klasik müzik keman dinletisi de gerçekleştirecek.

Ücretsiz ve herkese açık olan toplantıyla ilgili ayrıntılı bilgi ve “on-line” kayıt için: www.philosophyinassos.org