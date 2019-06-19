Aşık İhsani Ankara'da anılacak

Aşık İhsani ölümünün 10. yılında Cuma akşamı Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle anılacak.

Anadolu aşıklık geleneğinin sıra dışı ve muhalif isimlerinden Aşık İhsani, ölümünün 10. yılında 21 Haziran Cuma günü saat 20.00'de Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde (NHKM) düzenlenen etkinlikle anılıyor.

Anadolu Müzik Kültürleri Derneği (AMKD) ile Ankara NHKM'nin ortak düzenlediği etkinlikte Prof Dr. Ayten Kaplan, Doç. Dr. Cenk Güray, Metin Turan (Folklör ve Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni) ile Yusuf Şaylan (NHKM Yönetim Kurulu Üyesi) konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlikte AMKD Yöresel Müzikleri Araştırma Topluluğu da bir dinleti sunacak.

AŞIK İHSANİ KİMDİR?

Özellikle 60'lı ve 70'li yıllarda milyonlarca dinleyicisi olan Aşık İhsani o dönemde TİP üyesi olmuştu. 2000'lerin başında Diyarbakır'da tabelasını görüp "Benden habersiz burada komünist parti mi kurulur" diyerek kapısını çaldığı TKP'ye üye olan Aşık İhsani, 2002 yılında da İstanbul'da katıldığı 1 Mayıs töreninde parti kürsüsüne sazıyla çıkmıştı.

Azeri kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1932 yılında Diyarbakır'da doğan İhsan Sırlıoğlu, Aşık İhsani olarak biliniyordu. Küçük yaşta babasını kaybeden yoksullukla büyüyen Aşık İhsani, 17 yaşındayken İstanbul Büyükçekmece Mimarsinan Köyü'nde maden ocağında çalışmaya başlamış, askerliğini yapmasının ardından sazı ile Anadolu'yu dolaşmaya başlamıştı.

1960'lı yıllarla birlikte bilinen bir aşık olan İhsani, Türkiye İşçi Partisi'ne üye olmuş, sosyalist gençliğin ve önderlerinin mücadelesini eserleriyle insanlara duyurmuştu. Aşık İhsani'nin ilk yazdığı devrimci şiir "Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar / Geliyoruz, geleceğiz, yakındır" şiiri olmuştur. Dönemin gençlik hareketiyle birlikte de birçok protesto gösterisine katılan Aşık İhsani, Türkiye ve ülke dışında birçok konser verdi.

Aşık İhsani'nin eserleri arasında, değişik halk hikayelerini türkülerle birlikte derlediği "Kerem ile Aslı", "Aşık İhsani ve Güllüşah" kitapları yanında birçok şiir kitabı da bulunmaktadır. İhsani şiirlerini, "Ağalı Dünya" (1964-65, 2 cilt), "Yazacağım" (1966), "Bakalım Hele" (1967), "Bak Tarlanın Taşına" (1974), "Vur Ağanın Başına" (1975) adlı kitaplarda toplarken, "Dünden Bugüne Aşık İhsani" (1976), "Düş Değil Bu" (1993), tüm şiirlerini topladığı "Bıçak Kemikte" (2002) ve "Ozan Dolu Anadolu" (1973) adlı antoloji ve gezi izlenimlerinden oluşan "Beyaz Köle" (1985) adlı kitapları yayımlandı.