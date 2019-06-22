Aşık İhsani Ankara NHKM’de anıldı

Aşık İhsani ölümünün 10. Yılında Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde (NHKM) anıldı. Birçok halk ozanı, şair, yazar ve akademisyenin katılım gösterdiği etkinlikte çeşitli başlıklarda sunumlar gerçekleştirildi.

Aşık İhsani ölümünün 10. Yılında Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde (NHKM) anıldı. 21 Haziran Cuma akşamı NHKM Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte birçok halk ozanı, şair, yazar ve akademisyen de izleyiciler arasındaydı.

NHKM’nin hazırladığı sinevizyon gösterimi ile başlayan anma programında; Aşık İhsani’nin Aşıklık Geleneğindeki Yeri konusuyla Folklör ve Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Metin Turan, Aşık İhsani’nin Şiiri üzerine Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayten Kaplan, Aşıklık Geleneği Müzik Tavırlarında Aşık İhsani konusuyla Anadolu Müzik Kültürleri Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Müzik Teorileri Anabilim Dalı’ndan Doç.Dr. Cenk Güray ve Yaşamı ve Siyasi Mücadelesi başlığında da NHKM Yönetim Kurulundan Yusuf Şaylan sunuşlar gerçekleştirdi.

Sunuşlarda, Aşık İhsani’nin 1930’lu yıllarda başlayan yaşamının Türkiye’deki tüm kırılma anlarına tanıklık ettiği ve bu tanıklığın İhsani’nin yaşamına, sanatına ve siyasi hayatına nasıl yansıdığı dile getirildi. İkinci Dünya Savaşı, Demokrat Parti iktidarı, 27 Mayıs, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) kurulması, 12 Mart Askeri Darbesi, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi, 1977 1 Mayıs’ı, 12 Eylül Askeri Darbesi vb. tüm olayların Aşık İhsani’yi şekillendirdiği ve şiirlerinde Sosyalizm vurgusunu çoğaltığı ifade edildi. Aşık İhsani’nin Demokrat Parti iktidarındaki yaşamını cahiliyet dönemi olarak adlandırdığı, 1963 yılında Sefer Aytekin ve Fikret Oytam’ın öncülüğünde kurulan Devrimci Ozanlar Derneği ile devrimcileştiği söylendi.

İzleyiciler arasında yer alan gazeteci ve yazar Atilla Aşut da Aşık İhsani ile olan çalışmalarından ve anılarından bahsetti.

Gecenin sonunda Anadolu Müzik Kültürleri Derneği Yöresel Müzikleri Araştırma Topluluğu, Aşık İhsani eserlerinden oluşan repertuarlarını izleyicilerle paylaştı.