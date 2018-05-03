Arif Sağ: Orhan Gencebay’ın peşini bırakmam

Halk müziği sanatçısı Arif Sağ, AKP desteğiyle MESAM'da yönetim değişikliği sürecini başlatan Orhan Gencebay’a dava açacağını açıkladı.

Şubat ayında Türkiye Müzik Eserleri Sahipleri Meslek Birliği'nden (MESAM) istifa eden ve AKP desteğiyle MESAM'a kayyum atanmasını sağlayan Orhan Gencebay'a ilişkin Arif Sağ'dan bir açıklama daha geldi.

Gencebay, Arif Sağ başkanlığındaki yönetim kuruluna etnik, mezhepsel ve siyasal örgütlenme imasında bulunurken, konuya ilişkin açıklama yapan Sağ, Gencebay’ın nefret suçu işlediğini ve uluslararası yargıya gideceğini söyledi.

Sağ, "Bunun peşini bırakmam. İş nereye giderse gidecek. Kimse kimsenin inancına laf söyleyemez" ifadelerini kullandı.