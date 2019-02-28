Aramızdan ayrılışının dördüncü yılı: Yaşar Kemal anılıyor...

Türk edebiyatının usta adı Yaşar Kemal, budan tam dört yıl önce aramızdan ayrıldı. Usta yazarı, yarattığı karakterlerin en ünlüsü olan İnce Memed'le anıyoruz. Deniz Ozan Çoşkun, Yaşar Kemal'in ölümsüz eserinden yola çıkarak çocuk istismarı sorununu 'İnce Memed usulü' çözdü... İşte bir çocuk istismarcısının İnce Memed'le imtihanı: İblis Avcısı...

soL - Haber Merkezi