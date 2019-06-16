Ankara'da 'Memleketimden İnsan Manzaraları'

Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Fotoğraf Topluluğu ilk fotoğraf sergisinin açılışını bugün yaptı.

Yapılan duyuruda sergi şu sözlerle tanıtılıyor:

Memleketimizdeki ve dünyadaki bütün değerleri yaratan, üreten insanların, yani işçilerin hikâyeleri sanatın konusu olmaktan çıkalı uzun zaman oldu.

Hayatı elleri, akılları ve yürekleri ile yaratan insanların yaşamlarından anlar paylaşmak istedik sizlerle.

Sergide yer alan 20 adet fotoğraf, elbette bu büyük yaratıyı anlamak ve anlatmak için yeterli değil. Ancak tarihe düşülen bir not ve bir başlangıç olacaktır.Bu ilk çalışmamızın açılışını 15-16 haziran büyük işçi eylemlerinin yıl dönümüne denk getirmemizin de elbette bir anlamı var.

Bundan sonrada pırıltılı hayatların değil,hayatı var edenlerin yaşantılarını konu edindiğimiz çalışmalarımız devam edecek.

Topluluğumuzun bu ilk sergisini büyük usta Nâzım Hikmet’e, onun büyük eseri Memleketimden İnsan Manzaraları’na ve büyük insanlığa ithaf ediyoruz.