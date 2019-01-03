Ankara NHKM'de atölyeler başlıyor: Tiyatro, edebiyat, müzik, fotoğraf...

Tiyatro, edebiyat, müzik, fotoğraf, kültür ve ideolojiler alanına dair pek çok atölye yarından itibaren Ocak ve Şubat ayları boyunca Ankara NHKM'de katılımcılarını bekliyor.

Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde yarından itibaren başlayacak atölyeler ile sanatseverler pek çok başlıkta derinleşme ve birlikte üretme olanağı yakalayacak.

Dramatik Yazarlık atölyesinde usta yazarların metinleri incelenip bir oyun metnini oluşturan temel kavramlar çalışılırken, katılımcıların oyun metni yazma pratiğini de deneyimlemesi amaçlanıyor. 4 Ocak Cuma saat 19.30'da başlayacak atölyenin yürütücüsü Turgay Ön.

Öykü yazmak için öykü okumak ve çözümlemesini yapmak hedefiyle yola çıkan Öykü atölyesi boyunca farklı coğrafya, dönem ve akımlara ait yazarların öyküleri incelenerek katılımcıların kendi yazma deneyimlerine dair yeni bir bakış açısı edinmeleri hedefleniyor. 5 Ocak Cumartesi saat 12.30'da başlayacak atölyenin yürütücüsü Emre Falay.

6 Ocak Pazar saat 12.30'da başlayacak Tiyatro Atölyesi, temel oyunculuk prensiplerini aktarırken katılımcıları birlikte oyun oynamanın, eylemenin, doğaçlamanın, seslerini ve bedenlerini keşfetmenin ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmanın tadını çıkarmaya davet ediyor. 15 yaş ve üzeri yetişkinler için planlanan atölyenin yürütücüsü Çisel Ocak.

8 hafta sürecek olan Diksiyon ve Seslendirme Atölyesi 10 Ocak Perşembe saat 19.30'da başlıyor. Yürütücülüğünü Yeşim Şahin'in üstlendiği atölyede katılımcılara temel diksiyon prensipleri aktarılırken şiir, öykü, haber türünde metinlerin seslendirilmesine ilişkin pratik uygulamalar da gerçekleştirilecek.

M.Ulaş Tercan'ın sunumuyla Çello'nun Yolculuğu, 23 Ocak Çarşamba saat 19.30'da gerçekleşecek bir workshop. Çellonun bir enstrüman olarak tarihsel gelişimi içinde anlatılacağı atölyede klasik ve elektrik çello M.Ulaş Tercan tarafından atölyeye eşlik edecek bir dinleti ile tanıtılacak.

Klasik Müziğin Tarihi atölyesi 2 Şubat Cumartesi saat 15.00'te başlıyor. Müzik kavramına bakış, Antik Yunan, Ortaçağ, Rönesans, Barok, Klasik Dönem, Romantik Dönem ve 20.yy müziği üzerinde örneklerle durulacak atölyenin yürütücüsü genç müzikolog Beste Nur Sarı.

Kültür-sanat ve ideolojiler alanına Soğuk Savaş penceresinden bakmayı hedefleyen Soğuk Savaş ve Sanat atölyesi 4 Şubat Pazartesi 19.30'da başlıyor. Atölyenin yürütücülüğünü Emre Falay üstleniyor.

5 Şubat Salı saat 19.30'da başlayacak olan Örneklerle Caz Tarihi atölyesinde ise 1800'ler sonundan başlayarak 1970'lere ve günümüze Türkiye'de ve dünyada cazın gelişimi diğer sanat disiplinlerinden örnekler, ilgili dönemden dinleme önerileri ve her sunumun sonuna eşlik edecek kısa bir dinleti ile anlatılacak. Atölyenin yürütücülüğünü Cihan Gülmez üstlenecek.

Alışageldik teknik ya da virtüözite temelli atölyelerden ziyade alanın kuramsal başlıklarında çalışmayı yeğleyen Ankara NHKM'nin Ocak-Şubat 2019'daki son atölyesi Fotoğraf üzerine. Yürütücülüğünü Okan Kasım'ın üstleneceği atölyede fotoğrafın ışık, açı, kompozisyon gibi temel öğelerine dair bilgiler de verilecek olmakla birlikte, fotoğrafın tarihçesi, bir sanat olarak hayatımıza girişi, fotoğraf etiği ve estetiği, fotoğrafın toplumsal gücü gibi başlıklar öne çıkacak. Atölyenin son haftasında, katılımcıların çekeceği fotoğraflar birlikte değerlendirilecek.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin Konur Sokak No:51 Kızılay adresindeki seminer salonunda gerçekleştirilecek olan atölyelere ilişkin ayrıntılı bilgi ve kayıt için 05364350187 numaralı telefon üzerinden Ankara NHKM'ye ulaşılabiliyor.



